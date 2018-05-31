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В Одессе были озвучены задачи туристической полиции

31 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Одессе начинает работу туристическая полиция. Она будет работать с 1 июня до окончания туристического сезона — 30 сентября 2018 года. 30 мая с.г. на территории курортного комплекса «Аркадия» в Одессе открылась первая станция туристической полиции. В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, начальник Главного управления Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин, советник министра внутренних дел Евгений Терехов, передает сайт МВД.

«Полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, регистрировать жалобы граждан относительно повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов», — отметил Вадим Троян.

Он сказал, что ежегодно Одесскую область посещают более шести миллионов туристов и отдыхающих.

«Мы говорим не только об украинцах, но и об иностранцах. Все сотрудники групп осведомлены о законодательстве в отношении иностранных граждан, миграционных процедур и визовых ограничений», — отметил заместитель министра внутренних дел.

Начальник Главного управления Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что в прошлом году проект туристической полиции работал на участке «Ланжерон-Аркадия» в пилотном режиме.

«Он продемонстрировал свою эффективность. Группы туристической полиции раскрыли 38 уголовных нарушений, обнаружили трех несовершеннолетних, самовольно оставивших место своего проживания, задержали иностранного гражданина, который находился в розыске», — сказал он.

Вадим Троян также сообщил, что в дальнейшем планируется масштабирование подразделения на территорию всех курортных зон Украины.

«В этом году мы планируем открыть еще шесть таких станций в Одессе и Одесской области. Всего в Одесской области их будет 15. Также планируется открытие таких станций в других курортных зонах страны», — добавил он.

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