Сегодня 30 мая 2018 года, 21:03

IV Ukrainian Antitrust Forum завершился обсуждением практики защиты от недобросовестной конкуренции

Стало известно, на нарушение каких именно статей Закона «О защите от недобросовестной конкуренции» чаще жалуются в АМКУ

Актуальные тренды в сфере недобросовестной конкуренции обсуждали докладчики заключительной сессии IV Ukrainian Antitrust Forum: Роман Полищук, главный специалист отдела расследований недобросовестной конкуренции производственной сферы управления расследований недобросовестной конкуренции Антимонопольного комитета Украины; Андрей Лысенко, главный эксперт АМКУ; Мария Ортинская, директор патентно-юридической компании IPStyle, патентный поверенный Украины, адвокат, член комитета INTA по борьбе с контрафактом; Елена Глоба, начальник юридического отдела Lactalis-Ukraine; Вячеслав Чудовский, ведущий юрисконсульт ООО «Метро Кеш энд Керри Украина». Модератором выступил Тимур Бондарев, управляющий партнер АО Arzinger.

Открывая дискуссию, г-н Бондарев отметил, что в соответствующей практике АМКУ подавляющее большинство дел касаются нарушений статьи 15-1 «Распространение информации, вводящей в заблуждение» Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», в то же время практически отсутствует практика по статьям 16-19, регулирующим вопросы сбора, разглашения и использования коммерческой тайны.

Обзор показательных кейсов о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции презентовал Роман Полищук. Согласно статистике, в 2017 году 82% дел касались нарушения статьи 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», на втором месте — нарушения статьи 4 этого закона (неправомерное использование обозначений): это указание на этикетках недостоверных сведений, неправомерное использование изображений, распространение неточной информации, неправомерное использование оформления упаковки и отдельно этикеток, а также необоснованная «ЭКО»-маркировка продукции.

Следующим вопросом модератор перевел дискуссию на аспекты нарушений коммерческой тайны как формы недобросовестной конкуренции. Елена Глоба рассказала, какие меры принимаются в Lactalis-Ukraine: среди прочего это часть комплаенс-программы компании. Минимальный комплекс мер предполагает также заключение соглашения о конфиденциальности с контрагентами, в том числе с аудиторами и юридическими советниками. Г-жа Глоба прокомментировала случаи неправомерного использования коммерческой информации сотрудниками компании и рассказала о возможных превентивных мерах.

В продолжение дискуссии Вячеслав Чудовский задался вопросом, какая именно информация может быть отнесена к коммерческой тайне, то есть имеет коммерческую ценность, и какие меры должны приниматься для ее защиты. Спикер представил детальный анализ статьи 505 Гражданского кодекса Украины в контексте деятельности ритейл-компании.

Мария Ортинская обратила внимание на коллизионные вопросы регулирования коммерческой тайны и трудового законодательства. Она привела пример судебного решения, в котором суд стал на сторону сотрудника, уволенного за разглашение коммерческой тайны. Одним из аргументов суда стало то обстоятельство, что факт разглашения не был установлен компетентными органами. Г-жа Ортинская также назвала проблемы, которые могут возникнуть при предоставлении информации, содержащей коммерческую тайну, в ответ на запросы госорганов.

Роман Полищук в свою очередь рассказал о сложностях доказывания в делах, связанных с разглашением коммерческой тайны, — это одна из причин небольшой практики АМКУ по данной категории дел. В частности, информация может относиться к конфиденциальной согласно внутренним документам компании, но не быть коммерческой тайной в понимании статьи 505 ГК.

Далее участники дискуссии сосредоточились на аспектах недобросовестной конкуренции в сети интернет. В частности, были проанализированы обстоятельства спора Interflora v Mark&Spenser относительно рекламной интернет-кампании. Опытом защиты от недобросовестной конкуренции в сети интернет поделилась Мария Ортинская. Андрей Лысенко рассказал о наработках АМКУ в этой сфере, обратив внимание, в частности, на нюансы доказывания возможных нарушений.