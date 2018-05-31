Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой, но «Репортеры без границ» возмущены методами СБУ

Как стало известно вечером 30 мая 2018 года, информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалась ложной. Его смерть была инсценирована СБУ и ГПУ. В то же время в международной неправительственной организации «Репортеры без границ» возмущены спецоперацией СБУ с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко, сообщает «УП».
Об этом заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар в Twitter.
«RSF (фр. Reporters sans frontières – Репортеры без границ – «УП») выражает свое глубокое возмущение в связи с выявлением манипуляции Службы безопасности Украины за их информационную войну. Всегда очень опасно для стран играть с фактами и также с участием журналистов», — говорится в заявлении.
Вечером 29 мая с.г. полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко. Позже в СБУ заявили, что российский журналист Аркадий Бабченко живой, это была спецоперация СБУ. По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.
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