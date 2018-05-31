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Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой, но «Репортеры без границ» возмущены методами СБУ

31 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Как стало известно вечером 30 мая 2018 года, информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалась ложной. Его смерть была инсценирована СБУ и ГПУ. В то же время в международной неправительственной организации «Репортеры без границ» возмущены спецоперацией СБУ с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко, сообщает «УП».

Об этом заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар в Twitter.

«RSF (фр. Reporters sans frontières – Репортеры без границ – «УП») выражает свое глубокое возмущение в связи с выявлением манипуляции Службы безопасности Украины за их информационную войну. Всегда очень опасно для стран играть с фактами и также с участием журналистов», — говорится в заявлении.

Вечером 29 мая с.г. полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко. Позже в СБУ заявили, что российский журналист Аркадий Бабченко живой, это была спецоперация СБУ. По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

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