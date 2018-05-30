Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 30 мая 2018 года, 19:20

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Андрей Чехонадский проанализировал судебную практику в спорах, связанных с фиктивностью контрагентов и сделок

30 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Тему актуальной судебной практики в спорах, связанных с фиктивностью контрагентов и сделок, продолжила лекция руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп» Андрея Чехонадского.

В частности, лектор обратил внимание на доказательственную базу признания или опровержения судами позиций контролирующего органа относительно фиктивного контрагента и фиктивных операций. Во-первых, это приговор по статье 205 Уголовного кодекса Украины в отношении должностного лица контрагента налогоплательщика. По словам лектора, в его практике не было случаев, чтобы в приговоре указывалось на отсутствие факта операций между контрагентами. «Как правило, в приговоре приводится цитата из протокола допроса директора контрагента (обвиняемого в рамках этого уголовного производства) о том, что он не подписывал никаких документов», — поделился своей практикой Андрей Чехонадский.

Еще одним доказательством является протокол допроса. В этом контексте лектор подчеркнул, что суды практически никогда не истребуют оригиналов протоколов допроса, а представителями налоговых органов копия подается в плохом качестве, заверенная либо представителем контролирующего органа или следователем, который проводил допрос. В таких случаях возникает вопрос о допустимости такого доказательства. Как отметил г-н Чехонадский, даже в случаях, если суд удовлетворил ходатайство о предоставлении оригинала допроса, контролирующий орган никогда его не предоставляет. В итоге, несмотря на плохое качество заверенной копии протокола допроса, суды принимают ее как допустимое доказательство.

Также г-н Чехонадский рассказал, что в одном из сопровождаемом им дел налоговый орган в подтверждение фиктивности операций ссылался на пояснения директора контрагента, при этом суд не дал никакой оценки, являются ли такие пояснения доказательством или нет. «Если это решение останется в законной силе, мы дойдем до ситуации, когда пояснения, предоставленные даже не в рамках уголовного производства, будут признаны доказательствами.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 22 (1066) от 29/05/18 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 22 (1066)
Отрасли практики

Корень злат

Судебная практика

Световая гамма

Тема номера:

Сдать госы

Частная практика

Бить в реальности

Архив голосованийVox Populi

Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?

Ключевую

Совещательную

Косвенную

Никакую

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

YouControl едет в Харьков!

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом