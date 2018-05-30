Сегодня 30 мая 2018 года, 19:20

Андрей Чехонадский проанализировал судебную практику в спорах, связанных с фиктивностью контрагентов и сделок

Тему актуальной судебной практики в спорах, связанных с фиктивностью контрагентов и сделок, продолжила лекция руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп» Андрея Чехонадского.

В частности, лектор обратил внимание на доказательственную базу признания или опровержения судами позиций контролирующего органа относительно фиктивного контрагента и фиктивных операций. Во-первых, это приговор по статье 205 Уголовного кодекса Украины в отношении должностного лица контрагента налогоплательщика. По словам лектора, в его практике не было случаев, чтобы в приговоре указывалось на отсутствие факта операций между контрагентами. «Как правило, в приговоре приводится цитата из протокола допроса директора контрагента (обвиняемого в рамках этого уголовного производства) о том, что он не подписывал никаких документов», — поделился своей практикой Андрей Чехонадский.

Еще одним доказательством является протокол допроса. В этом контексте лектор подчеркнул, что суды практически никогда не истребуют оригиналов протоколов допроса, а представителями налоговых органов копия подается в плохом качестве, заверенная либо представителем контролирующего органа или следователем, который проводил допрос. В таких случаях возникает вопрос о допустимости такого доказательства. Как отметил г-н Чехонадский, даже в случаях, если суд удовлетворил ходатайство о предоставлении оригинала допроса, контролирующий орган никогда его не предоставляет. В итоге, несмотря на плохое качество заверенной копии протокола допроса, суды принимают ее как допустимое доказательство.

Также г-н Чехонадский рассказал, что в одном из сопровождаемом им дел налоговый орган в подтверждение фиктивности операций ссылался на пояснения директора контрагента, при этом суд не дал никакой оценки, являются ли такие пояснения доказательством или нет. «Если это решение останется в законной силе, мы дойдем до ситуации, когда пояснения, предоставленные даже не в рамках уголовного производства, будут признаны доказательствами.