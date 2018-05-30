Сегодня 30 мая 2018 года, 19:21

Как суды кассационной инстанции решают налоговые споры, объяснил Дмитрий Савчук, ассоциированный партнер Lavrynovych & Partners Law Firm

В рамках лекции для слушателей Школы налоговой практики Legal High School Дмитрий Савчук, ассоциированный партнер Lavrynovych & Partners Law Firm, рассказал о практике кассационных судов в налоговых спорах в контексте нереальности хозяйственных операций и фиктивности контрагентов и отметил, что в последние годы большинство налоговых споров относительно хозяйственных операций касаются именно этих вопросов.

Добросовестный налогоплательщик, который каким-то образом сотрудничал с фиктивной контрагентом, подвергается определенным рискам, в их числе — лишение права на налоговый кредит, взыскание в доход государства необоснованно полученного по ничтожным договорам, а также включение в доход стоимости товаров или услуг, якобы безвозмездно полученных от неустановленных лиц.

Лектор подчеркнул: база для рассмотрения всеми судами дел административного судопроизводства об определении реальности состоявшейся хозяйственной операции содержится в письме ВАСУ от 2 июня 2011 года. В качестве примера применения положений этого документа спикер назвал определение ВАСУ от 25 ноября 2015 по делу №810/5122/14 по иску ООО ПКФ «Промкомплекс» к Государственной налоговой инспекции в г.Славутич Главного управления Миндоходов в Киевской области, в котором указано, что главным основанием для признания сделки ничтожной является ее недействительность, установленная именно законом, а не актом проверки, на который ссылается налоговый орган.

Понятие относимости доказательств, по словам Дмитрия Савчука, дает понимание, как на самом деле в налоговых спорах происходит доказывание. В КАС Украины предусмотрено, что доказывание обоснованности решений субъекта властных полномочий возлагается на этот субъект (в нашем случае — на налоговые органы), но практика показывает, что, как правило, именно плательщику приходится представлять доказательства относительно реальности его операции. Лектор подчеркнул, что иногда ситуация доходит до абсурда, и были даже случаи, когда для того, чтобы довезти все необходимые документы в суд, не хватало двух грузовиков.

Дмитрий Савчук объяснил: есть соответствующая практика ВАСУ относительно того, какие именно доказательства считаются надлежащими и допустимыми для установления факта бестоварности и нереальности хозяйственных операций. Так, в решении от 15 марта 2017 года по делу по иску ПАО «ДТЗ» к Специализированной ГНИ по обслуживанию крупных плательщиков налогов в г.Днепропетровске ВАСУ отметил, что доказательствами ничтожной сделки могут быть обвинительный приговор суда по уголовному делу, решение суда, вступившее в законную силу, о взыскании полученного по ничтожной сделке в соответствующий бюджет и решение суда о признании сделок недействительным. Чаще всего на практике используется именно первый из перечисленных вариантов. А вот интересной практикой в контексте анализа надлежащих и допустимых доказательств является постановление ВСУ от 20 октября 2016 года по делу №826 (иск ПАО «МТС Украина»).

В ходе лекции слушатели также обсудили возможности аргументации, меры, принимаемые налогоплательщиком, и вопросы фиктивности контрагентских соглашений по статье 205 УК Украины. В последнем случае практика нового Верховного Суда также неоднозначная. С одной стороны, ВС считает, что наличие приговора по статье 205 УК Украины является безоговорочным доказательством бестоварности операций, однако есть также решения, в которых суд отмечает обратное.