Сегодня 30 мая 2018 года, 19:21

Конкурентные вызовы агрорынка, рынков электроники, продуктов питания и фармацевтики обсудили участники IV Ukrainian Antitrust Forum

Прошла параллельная секция «Конкурентные вызовы отраслевых рынков» IV Ukrainian Antitrust Forum, в фокусе внимания которой оказался агрорынок, рынки электроники, продуктов питания и фармацевтики. Модератором секции выступил партнер, руководитель практики антимонопольного и конкурентного права ЮФ Marchenko Danevych Александр Алексеенко.

Участники дискуссии: директор департамента исследований и расследований рынков производственной сферы, фармацевтики и ритейла Антимонопольного комитета Украины Игорь Кустовский, управляющий юридическим и комплаенс-направлением ООО «Филипс Украина» Анна Жарова, директор юридического департамента ПАО «Мироновский хлебопродукт» Юрий Гвоздев, юридический директор GSK Pharmaceuticals and Consumer Healthcare в Украине и Беларуси Мария Паясь и заместитель генерального директора по правовым и экономическим вопросам ООО СП «Нибулон» Андрей Васильев.

По словам модератора, все компании, представители которых заявлены в этой секции, похожи тем, что они лидеры в своих сферах, а отличаются своим опытом. Александр Алексеенко отметил, что агрорынок — это одна из отраслей, которая, несмотря на все сложности, активно развивается. Но обсуждение началось с актуальных тенденций в ритейле, на которых остановился Игорь Кустовский.

Он сообщил, что в этом году АМКУ будет фокусироваться на взаимоотношении ритейлеров и поставщиков, а именно — на food retail. Какие проблемы возникают в этом сегменте? Установление экономически необоснованной отсрочки платежа, установление разных условий для равнозначных контрагентов и др. Более детально он остановился на кейсах иностранных конкурентных ведомств — на деле конкурентного ведомства Беларуси, которое рассматривало дело торговой сети «АЛМИ» и 25 поставщиков продовольственных продуктов. «АМКУ меняет свои подходы к правоприменению, адаптируя их к лучшим европейским практикам», — резюмировал Игорь Кустовский.

«Какие уроки вынес Комитет из ситуации вокруг компании «АС Нильсен»? — поинтересовался г-н Алексеенко, имея в виду пресловутое «дело ритейлеров» (в 2015 году АМКУ оштрафовал 18 ритейлеров и компанию «АС Нильсен» за антиконкурентные согласованные действия на общую сумму более 200 млн грн.), у Игоря Кустовского. Он ответил, что это дело Комитет проиграл в судах, и они должны считаться с мнением суда. В свое время, рассуждает он, нужно было искать прямые доказательства антиконкуретных согласованных действий «АС Нильсен» и ряда ритейлеров, возможно, тогда позиция АМКУ устояла бы в судах.

Конкурентные вызовы на рынке электроники осветила Анна Жарова. По ее словам, темпы роста рынка электроники в Украине — одни из самых высоких в мире. В числе причин роста — внедрение инноваций. Тем не менее инновации на рынке «живут» год-два, ведь эффективность механизмов защиты инноваций низка. Именно поэтому некоторые компании направляют свои усилия не на борьбу с «look-alike товарами», а на реинновации. Г-жа Жарова также проанализировала кейсы в сфере недобросовестной конкуренции. Один спор удалось урегулировать на уровне направления претензий оппонентам, доводить дело до АМКУ не пришлось. Еще одна особенность рынка электроники — присутствие демонстраторов, представителей бренда, рассказывающих о его преимуществах. Таких демонстраторов в каждой компании очень много, и за всеми не уследишь, юриста возле каждого не поставишь. Компания «Филипс Украина», к примеру, разработала вебинар для демонстрантов о том, как предлагать товар и не нарушать права конкурентов.

«Соблюдение антимонопольного законодательства — это обязанность любой копании, — отметил Юрий Гвоздев. «МХП» работает в разных юрисдикциях, свою продукцию экспортирует в десятки стран мира, поэтому не соблюдать норм правового поля не может, другой вопрос — как успевать за всеми изменениями.

«Учитывая увеличивающуюся рыночную власть на рынке, рассматриваете ли вы возможность внедрения антимонопольного комплаенса?» — спросил г-н Алексеенко у представителя «МХП». «Мы работаем над оптимизацией структуры, а антимонопольный комплаенс «МХП» это международный тренд, поэтому да, мы к этому идем, особенно с учетом наших желаний расширяться в других странах», — отметил Юрий Гвоздев.

Андрей Васильев рассказал, что впервые в органы АМК ООО СП «Нибулон» обратилось еще в июле 2003 года. Больше всего компания страдает от антиконкурентных действий органов власти и злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке. К примеру, в сфере водного транспорта они столкнулись с нарушением тогдашнего Министерства транспорта и связи Украины (ныне — Министерство инфраструктуры Украины); суть нарушения — препятствия исполнению дноуглубительных работ. АМКУ признал действия министерства антиконкурентными и, что более важно, запретил органу исполнительной власти осуществлять определенные действия. В результате этого «Нибулон» выполнил работы, завершить которые не мог около трех лет. Также г-н Васильев остановился на проблемных вопросах возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, в двойном размере причиненного вреда.

На конкурентных вызовах фармацевтического рынка сосредоточилась Мария Паясь. Большим шагом вперед, по ее мнению, является публикация решений АМКУ, а также ведение открытого диалога с бизнесом по «больным вопросам». Г-жа Паясь акцентировала внимание на необходимости урегулирования вертикальных отношений на фармацевтическом рынке. В частности, есть острая необходимость в принятии Типовых требований к вертикальным согласованным действиям для фармацевтической отрасли. Спикер подчеркнула, что фармацевтический рынок открыт к диалогу с национальным конкурентным ведомством, GSK готов предоставить качественную экспертизу.