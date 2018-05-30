Сегодня 30 мая 2018 года, 19:21

IV Ukrainian Antitrust Forum: эксперты дискутировали о специфике конкуренции в сферах транспорта, энергетики и телекоммуникаций

Конкурентные вызовы в сферах энергетики, транспорта, телекоммуникаций, нефтегазового сектора обсуждали Оксана Дягилева, директор департамента исследований и расследований рынков непроизводственной сферы АМКУ, Олег Бондарь, управляющий партнер «ECOVIS Бондарь и Бондарь», Александр Дякулич, руководитель практики антимонопольного и конкурентного права АО Arzinger, Алексей Захарчук, директор по регуляторным и правовым вопросам ДТЭК, и Андрей Каленский, директор департамента регуляторного обеспечения ПАО «Укртелеком».

Олег Бондарь сосредоточился на ситуации в сфере авиации. По его словам, украинские аэропорты практически не конкурируют друг с другом. Основными антиконкурентными проявлениями он при этом назвал экономически необоснованные ставки аэропортовых сборов и ограничения в доступе на рынок. Г-н Бондарь высказал предположение, что АМКУ может выступить в роли регулятора отрасли, по крайней мере в части установления тарифов.

По словам Оксаны Дягилевой, такая ситуация свойственна всей транспортной отрасли: схожие проблемы есть как в сфере железнодорожного транспорта, так и в портовой сфере. А комментируя вопрос отраслевого регулятора, она отметила, что эта функция не свойственна АМКУ, и рассказала об идее создания отдельных регуляторов в сфере транспорта.

В продолжение дискуссии Олег Бондарь проанализировал, какие меры необходимы для восстановления конкуренции в авиации: анбандлинг естественных монополистов, экономическое регулирование (как законодательное, так и институциональное), наделение АМКУ полномочиями по контролю за ценами, введение иных форм контроля за деятельностью естественных монополистов.

Эти инициативы можно проецировать на другие рынки, имеющие схожие проблемы с конкуренцией.

О ситуации в сфере энергетике, в частности, о проблемах, связанных с анбандлингом, участникам форума рассказал Алексей Захарчук. По его мнению, несмотря на очевидную обоснованность такого шага, существенного и быстрого улучшения конкурентной среды в связи с разделением энергокомпаний не произойдет — как минимум необходимо также обновление нормативной базы, разработка новых методик. Г-н Захарчук также рассказал о специфике конкуренции в сфере энергетики.

Андрей Каленский, комментируя тарифное регулирование в сфере телекоммуникаций (фиксированная телефония), сказал, что оно изжило свою социальную функцию, поскольку в этой отрасли ощущается высокий уровень конкуренции со стороны мобильных операторов. По его мнению, с внедрением 3G мобильные операторы стали конкурентами в сегменте широкополосного доступа к сети интернет. Отдельно докладчик остановился на вопросах предоставления госпомощи в сфере телекоммуникаций, в том числе – на развитие сетей. Среди факторов, оказывающих влияние на конкуренцию, г-н Каленский также отметил закрытие архаичных сервисов – телекса и телеграфа. А в контексте актуальной судебной практики он выделил несколько дел, связанных с применением АМКУ штрафов к мобильным операторам.

О практических нюансах и стандартах доказывания в делах о параллельном поведении участникам форума рассказал Александр Дякулич. Он, в частности, проанализировал позицию судов в резонансном «бензиновом деле», детально остановившись на особенностях квалификации нарушения «схожих действий», подходах судов к оценке параллельного поведения, особенностях экономического анализа в данной категории дел.