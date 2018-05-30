Сегодня 30 мая 2018 года, 19:20

«Фиктивность, бестоварность и сомнительность операций — любимый аргумент налоговых органов, поскольку требует наименьшего административного ресурса для его формирования» — партнер ЮК ESQUIRES Виктория Ковальчук

О том, как менялась судебная практика по спорам, связанных с фиктивностью контрагентов и сделок, слушателями Школы налоговой практики Legal High School рассказала партнер ЮК ESQUIRES Виктория Ковальчук.

«Фиктивность, бестоварность и сомнительность операций — это любимый аргумент налоговых органов, поскольку требует наименьшего административного ресурса для его формирования», — отметила г-жа Ковальчук.

По информации ГФС Украины, в 2017 году сумма доначисленных денежных обязательств налогоплательщикам по результатам плановых и внеплановых проверок налоговыми органами составила 26,6 млрд грн. При этом основными нарушениями, которые привели к таким доначислениям, являются операции с сомнительными контрагентами, вследствие чего завышается сумма налогового кредита или завышаются затраты, что влечет за собой занижение налога на прибыль.

Фактически сегодня бестоварность/фиктивность хозяйственных операций в налоговой практике — это основной вид нарушений, который служит аргументом для принятия решения о доначислении налога или уменьшения налогового кредита, и, как следствие, основной вид налоговых споров, подчеркнула лектор.

По словам лектора, правовые подходы к решению споров относительно бестоварных операций менялись, что соответственно приводило и к изменениям в судебной практике. Если ранее суды не в полной мере исследовали все обстоятельства дела (достаточно было показать договор, подтвердить реальность клиента, его технические способности, предоставить первичную документацию, и суд приходил к выводу о наличии оснований для отмены решения налогового органа), то в 2011 году ситуация изменилась.

Раньше налоговые органы пытались сочетать положения хозяйственного/гражданского законодательства с налоговым законодательством и стояли на том, что бестоварная сделка является ничтожной и не требует принятия судебного решения. «Никто из контролирующих органов себя не утруждал себя получением надлежащего доказательства такой недействительности или ничтожности. Хотя мы понимаем, что и тогда, и сегодня, с точки зрения налогового права, нет четкого критерия определения понятия ничтожности определенной сделки», — подчеркнула Виктория Ковальчук.

В 2011—2015 годах, по словам лектора, налоговое законодательство «отделяется» от хозяйственного и гражданского и фактически происходит формирование так называемых подходов, присущих лишь налоговой практике, в том числе и налоговым спорам, а именно: обобщение перечня доказательств для подтверждения товарности операций; оценка совокупности доказательств, без выделения отдельных из них (в том числе судебных решений по другим делам), постепенное развитие концепции необходимой осмотрительности в сочетании с принципом индивидуальной ответственности (плательщик не несет ответственности за незаконные действия других лиц).

По мнению Виктории Ковальчук, во время разрешения споров о «бестоварности операций» следует четко стоять на том, что действуют принцип индивидуальной ответственности и презумпция правомерности сделки. Без решения суда о признании сделки недействительной (фиктивной) не могут ни налогоплательщик, ни его оппонент ссылаться на такую недействительность или ничтожность. Что же касается применения положений статьи 205 Уголовного кодекса Украины, то она предусматривает ответственность за фиктивное предпринимательство, а не вводит институт фиктивного предприятия. Преступление, предусмотренное этой статьей, считается оконченным с момента создания/приобретения предприятия, то есть приговор по указанной статье касается именно момента такого создания, а не дальнейшей деятельности.

Говоря о судебной практике Верховного Суда в спорах о фиктивности контрагентов и сделок, лектор обратила внимание на постановления от 27 февраля 2018 года по делам №813/1766/17 и №802/1853/16-а, в которых суд занял следующую позицию: даже наличие приговора в отношении контрагента по фиктивному предпринимательству не может служить окончательным аргументом в пользу налогового органа, подтверждающим фиктивность операции. «В частности, суд указал на то, что если в мотивировочной части не установлены обстоятельства относительно именно ваших операций (клиента), то тогда такой приговор не может быть безоговорочно применен к вашему делу, необходимо оценивать доказательства в совокупности, и, возможно, доказательств реальности будет больше, чем доказательств фиктивности операций», — подчеркнула лектор.