Сегодня 30 мая 2018 года, 17:38

Сам факт наличия уголовного дела, по которому еще нет приговора, не может служить основанием для выводов, уверена спикер LHS Виктория Фоменко

Case study на примере судебного дела для слушателей Школы налоговой практики Legal High School представила Виктория Фоменко, руководитель практики налогового и таможенного права МЮФ Integrites.

Лектор отметила, что сейчас мы наблюдаем снижение количества дел в сфере нереальных операций. Практически все судебные решения и все разъяснения ВАСУ говорят о том, что независимо от наличия хозяйственных документов факт совершения хозяйственной операции является крайне важным и его отсутствие нивелирует действительность первичных документов. Первый аспект, касающийся нереальных хозяйственных операций, на котором решила остановиться Виктория Фоменко, связан с товарно-транспортными накладными.

Слушатели рассмотрели два судебных решения, прошедших все три судебные инстанции и вынесенных в пользу налогоплательщиков. Первое — это судебное дело №813/1497/17 об обжаловании обществом с ограниченной ответственностью налогового уведомления-решения, в котором ГФС сделала вывод о нереальности хозяйственных операций. ВСУ поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций и подтвердил, что непредоставление такого документа, как товарно-транспортные накладные, не свидетельствует о непроведении хозяйственной операции.

Как следует из материалов другого дела (№821/589/17), ГФС указала, что по результатам проверки была установлена дефектность первичных документов и товарно-транспортных накладных, подтверждающих факт перемещения товара от продавца к покупателю. Выбытие товаров из складского учета свидетельствует о продаже товаров не установленным проверкой лицам и неначислении истцом налоговых обязательств по данным операциям. Суды всех трех инстанций отметили, что выводы ГФС, сделанные по результатам проверки, основываются на предположениях и не являются достоверно установленными фактами, следовательно, хозяйственные операции реальны.

Согласно письму ВАСУ №742/11/13-11 от 2 июня 2011 года, упомянутого лектором, тест реальности операции является трехступенчатым. Соответствующие аспекты, которые должны быть установлены в ходе решения дела, — это движение активов в процессе осуществления хозяйственной операции, установление специальной налоговой правосубъектности участников хозяйственной операции и установление связи между фактом приобретения товаров, сооружением основных фондов, другими расходами и хозяйственной деятельностью плательщика налога.

Для исследования использования приговоров в налоговых спорах Виктория Фоменко предложила рассмотреть еще два судебных дела, решение по одному из них — об обжаловании налогового уведомления-решения предприятием — было принято в пользу предприятия, а по второму — об обжаловании налогового уведомления-решения обществом с ограниченной ответственностью) — в пользу налогового органа.

Слушателям представили кейс, который сейчас рассматривается в суде, и предложили определить, какие доказательства были поданы истцом, а также подумать над тем, какие доказательства изучает суд и как их следует воспринимать. Дело касалось завода, перерабатывающего подсолнечные семена на масло, в отношении которого была проведена налоговая проверка и установлена нереальность проведения операций в определенном периоде (в течение двух календарных месяцев).