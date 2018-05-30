Сегодня 30 мая 2018 года, 17:38

Докладчики IV Ukrainian Antitrust Forum анализировали, как глобализация влияет на конкуренцию

IV Ukrainian Antitrust Forum продолжает работу. О конкуренции в эпоху глобализации рассказали участники сессии, модерируемой Галиной Загороднюк, партнером и руководителем практики антимонопольного и конкурентного права МЮФ DLA Piper Украина.

Даниил Федорчук, директор юридического департамента Антимонопольного комитета Украины, презентовал доклад о новых подходах к определению рынка. Он подчеркнул, что именно определение рынка является краеугольным камнем экономического анализа практически в каждом исследовании. При этом АМКУ имеет достаточно большую дискрецию в этом вопросе. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Г-н Федорчук информировал, что Комитет работает над новой Методикой определения рынков. Есть надежда, что работа будет завершена в этом году. Проект Методики размещен на сайте АМКУ. Важной новеллой новой Методики докладчик назвал определение перечня случаев, когда АМКУ обязан провести определение рынка.

Даниил Федорчук также рассказал о подходах, которые АМКУ использует сейчас при определении рынков, и судебной практике, связанной с обжалованием соответствующих решений Комитета. Отдельно докладчик обратил внимание на фармацевтический рынок и проблемы его определения в контексте защиты конкуренции.

Ярослав Медведев, старший юрист ЮФ AVELLUM, проанализировал особенности доступа к информации в сфере электронной коммерции. В своем выступлении от обратился к опыту Еврокомиссии, исследовавшей ситуацию с использованием так называемых маркетплейсов в интернет-торговле. Подобный формат интересен прежде всего небольшим компаниям. И есть предпосылки для его развития в Украине. По убеждению докладчика, онлайн-торговля будет активно развиваться.

Юрий Горда, старший юрист, куратор индустрии торговли и ритейла АФ «Грамацкий и Партнеры», презентовал обзор практики ЕС относительно вертикальных согласованных действий (в части селективной дистрибуции). Он привел примеры решений Европейского суда справедливости (Metro 1 Case, Pierre Fabre Case и Case Coty 2017) в которых прослеживается развитие подходов к селективной дистрибуции в ЕС и ее влияние на состояние конкуренции. «Система селективной дистрибуции является приемлемой, судебной практикой определены четкие алгоритмы ее применения, но если продукт имеет определенную специфику, возможны исключения из правил», — подвел итог г-н Горда, отметив, что подходы ЕС должны учитываться и в Украине.

В завершение сессии выступила Ирина Дячук, заместитель директора юридического департамента FOZZY GROUP. Она говорила о вызовах для бизнеса в эпоху глобализации. По ее убеждению, новые вызовы и конкуренция являются залогом динамичного развития бизнеса. В контексте розничной торговли таким вызовом становится электронная коммерция, что стимулирует ретейлеров диджитализировать сферу продаж. Так, среди трендов — внедрение автоматизированных касс, ондайн-продажи билетов на маркетинговые акции, разработка разнообразных мобильных приложений. Г-жа Дячук также отметила тенденцию сокращения наличных расчетов и прокомментировала возможности персонификации коммуникации с потребителями и формирования адресных предложений.