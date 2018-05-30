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«В цепочке продвижения товара надо быть осторожными и учитывать требования АМКУ в этой сфере» — Игорь Свечкарь, партнер ЮФ Asters

30 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

В рамках IV Ukrainian Antitrust Forum состоялся мастер-класс «Алгоритмы проверки соответствия бизнеса требованиям АМКУ к дистрибуции», который провели Игорь Свечкарь, партнер ЮФ Asters, и Ольга Лукьянова, руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель в Украине».

По словам Игоря Свечкаря, компании следует проявлять осторожность и учитывать требования АМКУ в цепочке продвижения товара.

В свою очередь Ольга Лукьянова отметила, что, как правило, в этой сфере могут возникать вертикальные договоренности. В то же время, по мнению спикера, горизонтальных договоренностей сегодня на рынке становится все меньше.

Кроме того, Ольга Лукьянова подчеркнула, что компании самостоятельно очень сложно говорить о четком понимании, какую часть рынка она занимает. В связи с этим эксперт посоветовала обращаться к услугам компаний по исследованию рынка, что в дальнейшем позволит использовать полученную информацию для выработки алгоритма действий и дальнейшего продвижения товара.

Возвращаясь к теме горизонтального эффекта, Игорь Свечкарь сообщил, что в этом контексте координация может происходить по принципу «ступица и спица».

«30% — это магическая цифра, ниже которой мы можем рассчитывать на наличие достаточного количества инструментов для продвижения товаров», — сообщил спикер, рассказывая о вертикальных ограничениях. Он напомнил, что в нашей стране существует система исключений, то есть если компания не попадает в заявленные 30%, ей нужно обратиться в АМКУ.

Как считает Ольга Лукьянова, данная практика не имеет широкого применения, да и вряд ли кто-то добровольно согласится идти в ведомство за получением разрешения. В связи с этим она рекомендует рассчитывать долю рынка и создавать собственную базу, на которой и будет основываться дальнейшее продвижение товара.

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