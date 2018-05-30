Сегодня 30 мая 2018 года, 14:13

Процесс обжалования в АМКУ будет конкурировать с судебной инстанцией, – IV Ukrainian Antitrust Forum

Второй блок панельной дискуссии IV Ukrainian Antitrust Forum коснулся аспектов государственной помощи. В частности участники обсудили практические аспекты применения Закона Украины «О публичных закупках», вертикальные соглашения между производителями и дистрибьюторами, которые участвуют в госзакупках.

Светлана Панаиотиди, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины, отметила, что ведомство сегодня может усовершенствовать подходы лишь по точечным вопросам, которые являются однозначными. Например, это ошибки, которые допускают заявители при обжаловании процедур государственных закупок.

«Тендерная документация не является унифицированной, в связи с этим подготовить обобщающие письма по этим вопросам не представляется возможным», – сообщила спикер.

Непосредственно о практических аспектах применения профильного закона рассказал Михаил Третьяков, начальник управления правового обеспечения SOCAR Energy Ukraine. Он уверен, что процедура обжалования на сегодня является основным действенным инструментом конкурентной борьбы в закупках. Рассказал также г-н Третьяков о последних законодательных тенденциях в этой сфере. В частности, он напомнил, что в соответствии с законопроектом №8265, размер платы за подачу жалобы составляет 1,5 процента от ожидаемой стоимости предмета закупки или части предмета закупки (лота), по которому подается жалоба, в том числе в случае обжалования закупок за рамочным соглашением, с округлением в сторону уменьшения до ближайшей гривны и в фиксированном размере, но не менее прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором соответствующее жалоба подана в орган обжалования, и не более 350 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего календарного года. С учетом увеличения платы за жалобу, процесс обжалования в АМКУ будет конкурировать с судебной инстанцией.

Завершил сессию доклад Леонида Чернявского, руководителя юридического департамента Sanofi-Aventis Ukraine, о вертикальных соглашениях между производителями и дистрибьюторами, которые участвуют в госзакупках.

Спикер очертил ряд аспектов, на которые обратит внимание АМКУ в этой сфере. «Средние цены на продукцию в государственных закупках выше, чем средние цены на такую продукцию или чем средние цены в остальные каналы», – обозначил проблему г-н Чернявский. В тоже время не обратит внимание АМКУ например, на разные объемы продаж в разные каналы.

В контексте позиции ведомства Леонид Чернявский сообщил, что способ предоставления скидки/бонуса может создавать возможность необоснованного завышения цен дистрибьютором, а также существуют скидки/бонусы и способы их предоставления, при которых дистрибьютор будет полностью передавать их своим клиентам – прозрачный способ предоставления скидок.