Сегодня 30 мая 2018 года, 14:13

IV Ukrainian Antitrust Forum: спикеры рассказали о взаимосвязи государственной помощи и государственных закупок

Конкурентная нейтральность — принцип, позволяющий установить равные правила игры для всех, отмечалось на Форуме

Мониторинг предоставления государственной помощи, пути предотвращения критических последствий для бизнеса вследствие введения системы контроля государственной помощи, практика АМКУ в сфере госзакупок практические аспекты применения Закона Украины «О публичных закупках» — все эти вопросы оказались в фокусе внимания участников второй панельной дискуссии IV Ukrainian Antitrust Forum. Модерировала сессию Лана Синичкина, партнер, руководитель практики здравоохранения и фармацевтики, антимонопольного и конкурентного права АО Arzinger.

«Конкурентная нейтральность — важный принцип, который позволит установить равные правила игры для всех участников рынка», — начала свой доклад Анна Артеменко, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины.

Переходя непосредственно к теме своего доклада, спикер отметила, что за десять месяцев работы института государственной помощи АМКУ не видел ни одной государственной помощи, которая предоставлялась бы частному предприятию. В связи с этим ведомство очень заинтересовано в развитии данного направления. К тому же сегодня уже функционирует государственный реестр и портал государственной помощи.

Рассказывая о взаимосвязи государственной помощи с государственными закупками, госуполномоченный обратила внимание на некоторые случаи. В частности, это ситуации, когда участнику предоставляется преимущество, которое бы он не получил в рыночных условиях; закупка осуществлена по завышенным, нерыночным ценам и проведена закупка, в которой у государства не было реальной необходимости. По своей сути все эти три признака являются результатами судебных кейсов.

Более подробно г-жа Артеменко остановилась на такой форме государственной помощи, как государственная гарантия. «Эта форма вызывает очень много вопросов. Тем не менее победой АМКУ в этой сфере является утверждение правительством порядка отбора инвестиционных проектов, который предусматривает имплементацию европейских стандартов в данной сфере.

Кроме того, Анна Артеменко поделилась ближайшими планами уполномоченного органа, касающимися внесения изменений в Закон Украины «О государственной помощи». В частности, она сообщила, что сейчас продолжается работа над комплексными изменениями к профильному закону, поскольку он уже показал ряд несогласованных и проблемных аспектов.

«Как сегодня происходит процесс уведомления о предоставлении государственной помощи в органах местного самоуправления?» – задала вопрос Лана Синичкина следующему спикеру Леониду Антоненко, председателю комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности. «Местное самоуправление зачастую превращается в инструмент искажения конкурентной среды, и государственная помощь, к сожалению, служит действенным инструментом в этом контексте», — сказал спикер. Он также назвал некоторые подзаконные акты, используемые недобросовестными местными органами власти.

Более подробно г-н Антоненко рассказал об исполнении органами местного самоуправления требований законодательства в сфере госпомощи. «Неконкурентных практик множество, и я очень рассчитываю, что мы сможем восстановить конкуренцию в этой сфере и разумное стимулирования принципов государственной поддержки», — резюмировал Леонид Антоненко.

«Пути предотвращения критических последствий для бизнеса вследствие внедрения системы контроля государственной помощи» — тема доклада Евгения Дудника, руководителя практики государственной помощи ЮФ ADS Legal Group.

В частности, он рассказал о вступлении АМКУ в права контролера законности государственной помощи с точки зрения бизнеса и прогнозах дальнейшего распространения системы мониторинга и контроля государственной помощи субъектам хозяйствования.

Среди рисков, которые несет система госпомощи, он выделил прекращение предоставления существующей госпомощи, невозможность или несвоевременность новой помощи. Следующий аспект, на который обратил внимание спикер, — оспаривание законности государственной помощи конкурентами и, как следствие, принудительное возвращение незаконной госпомощи.