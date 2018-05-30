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В Испании бизнесмен был задержан Интерполом по запросу России

30 мая 2018 года Источник:Pravo.ru

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого продолжительное время разыскивает и преследует Россия, задержан в Испании. Об этом пишет Pravo.ru.

«Срочно: только что меня арестовала испанская полиция в Мадриде по запросу России через Интерпол. Сейчас направляемся в отделение», — написал Браудер в своем Twitter. Позже в его аккаунте появилась еще одна запись: «Сижу на заднем сидении полицейской машины по пути в отделение. В какое именно, мне не говорят».

Защита заочно осужденного Уильяма Браудера обжаловала приговор. Суд заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам колонии. Интерпол в пятый раз отказался арестовывать г-на Браудера.

В России Браудер дважды заочно осужден к девяти годам колонии. Суд признал его виновным в преднамеренном банкротстве его компании и неуплате налогов на сумму 3 млрд руб. Также его уличили в налоговых махинациях на сотни миллионов рублей.

У.Браудер родом из Америки, но он сменил гражданство и сейчас является подданным Великобритании. Российские правоохранители убеждены, что он так поступил потому, что Лондон никому не выдает британцев. Экстрадируют ли бизнесмена после этого задержания, неизвестно. Как сообщается, в США до сих пор нет уголовного дела против Браудера.

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