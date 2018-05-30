Сегодня 30 мая 2018 года, 17:38

Полиция взяла семью вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса под защиту из-за угроз

Английская полиция взяла семью вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса под защиту и начала расследование по факту угроз, передает «Страна» со ссылкой на The Telegraph.

«Кошмар для вратаря, который допустил два чудовищных ляпа в финале Лиги чемпионов против «Реала», продолжается», — пишет «Страна».

Соответствующую информацию Л.Кариус изначально написал в своем Twitter: «На самом деле я до сих пор не спал... Моменты все еще повторяются снова и снова... Мне бесконечно жаль моих товарищей по команде, поклонников и весь персонал. Я знаю, что я испортил все двумя ошибками».

Извинений вратаря отдельным лицам оказалось мало, и на голкипера обрушился шквал угроз и оскорблений в соцсетях. Он начал получать угрозы, в том числе и такие: «Я хочу убить твою девушку» и «Надеюсь, твои дети умрут от рака».