Полиция взяла семью вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса под защиту из-за угроз

Английская полиция взяла семью вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса под защиту и начала расследование по факту угроз, передает «Страна» со ссылкой на The Telegraph.
«Кошмар для вратаря, который допустил два чудовищных ляпа в финале Лиги чемпионов против «Реала», продолжается», — пишет «Страна».
Соответствующую информацию Л.Кариус изначально написал в своем Twitter: «На самом деле я до сих пор не спал... Моменты все еще повторяются снова и снова... Мне бесконечно жаль моих товарищей по команде, поклонников и весь персонал. Я знаю, что я испортил все двумя ошибками».
Извинений вратаря отдельным лицам оказалось мало, и на голкипера обрушился шквал угроз и оскорблений в соцсетях. Он начал получать угрозы, в том числе и такие: «Я хочу убить твою девушку» и «Надеюсь, твои дети умрут от рака».
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