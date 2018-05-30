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Президент уволил Дмитрия Вовка с должности председателя НКРЭКУ

30 мая 2018 года Источник:Экономічна правда

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщается на официальном сайте Президента, передает «Экономическая правда».

«Уволить Дмитрия Вовка с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», — отмечается в указе №148/2018 на официальном сайте президента.

Г-н Вовк был назначен на должность и.о. председателя Нацкомиссии в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора. До назначения на эту должность он не имел опыта работы в сфере энергетики, отмечает издание.

В 2009—2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала сделки бизнеса Президента Петра Порошенко. С марта 2013 года по декабрь 2014 года Д.Вовк работал в Москве в корпорации Roshen.

За время каденции Дмитрия Вовка была принята скандально известная формула «Роттердам +», которая стала предметом расследования НАБУ.

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