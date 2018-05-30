Сегодня 30 мая 2018 года, 15:55

Перечень не требующих разрешения строительных работ могут расширить

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает расширить перечень несложных строительных работ, которые не требуют получения разрешения на их выполнение и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. Соответствующий проект постановления разработан Минрегионом. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе, передает сайт министерства.

«В прошлом году вместе с профессиональными специалистами, экспертами и общественностью мы разработали перечень несложных строительных работ, на выполнение которых не требуется разрешение. Тогда было существенно упрощены процессы обустройства пандусов и других средств доступности, замены балконных, дверных и оконных блоков, перепланировки в небольших объектах с незначительным классом последствий. В этом году мы инициируем дополнение этого списка новыми видами несложных работ, не требующих разрешений», — сказал он.

В частности, предлагается включить в перечень работы по:

- переоборудованию и замене внутренних перегородок в нежилых домах;

- реконструкции, капитальному ремонту и техническому переоснащению внутренних систем отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения;

- замене трубопроводов и систем отопления, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения;

- техническому перевооружению систем газоснабжения;

- устройству автоматизированных систем выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения населения, систем противопожарной защиты и т.п.;

- строительству, реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей напряжением не выше 10 кВ;

- текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства;

- восстановлению инфраструктуры военных городков;

- перепланировке и техническому переоснащению учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов.

Кроме того, планируется дополнить перечень работами по проведению теплоизоляции введенных в эксплуатацию жилых домов с незначительным (СС1) и средним (СС2) классом последствий. Так, 23 июля 2018 года вступает в силу Закон Украины «Об энергетической эффективности зданий», согласно которому планируется начать деятельность Фонда энергоэффективности, главной целью которого является поддержка энергоэффективных инициатив, внедрение инструментов стимулирования и поддержки осуществления энергоэффективных мероприятий. «Ожидается увеличение объемов выполнения строительных работ по термомодернизации. Поэтому, чтобы упростить их проведение, мы также включаем эти работы в перечень», — пояснил г-н Парцхаладзе.

Напомним: 7 июня 2017 года Кабинет Министров Украины принял постановление №406, которым утвердил Перечень строительных работ, не требующих разрешительных документов, если по истечении таких работ объект не подлежит принятию в эксплуатацию.