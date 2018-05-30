Сегодня 30 мая 2018 года, 15:55

НАК «Нафтогаз Украины» начал процесс взыскания с ПАО «Газпром», заморожены акции двух компаний

НАК «Нафтогаз Украины» начал процесс взыскания с ПАО «Газпром» долга в 2,6 млрд долларов США в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в украинском правительстве, передает «Экономическая правда».

По его словам, работа продолжается в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

«Газпром» наверняка будет обжаловать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что арбитражный процесс между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту может повлиять на акции проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Есть информация о том, что эти акции уже заморожены.