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Таможенники изъяли Lambroghini, стоимость которого была занижена почти в три раза

30 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Во время проведения мероприятий по отработке рисковых таможенных оформлений Департаментом организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия в зоне деятельности таможенного поста «Ягодин» Волынской таможни ГФС обнаружена попытка незаконного перемещения транспортного средства на таможенную территорию Украины.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

«Гражданин Украины пытался ввезти в Украину легковой автомобиль марки Lamborghini модели Huracan Coupe 2017 года выпуска с заявленной фактурной стоимостью 71 200 евро. На основании полученной Департаментом оперативной информации от таможенных органов Федеративной Республики Германии, откуда и перемещалось транспортное средство, установлено несоответствие реальной стоимости указанного автомобиля», — отметили в ведомстве.

Согласно полученным документам, стоимость вышеуказанного автомобиля составляет в 2,7 раза больше, а именно — 193 000 евро.

Таким образом, в Государственный бюджет Украины могло не поступить 2,3 млн грн таможенных платежей, отметили в ГФС.

По данному факту Волынской таможней ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины (санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров, непосредственных предметов нарушения таможенных правил).

Автомобиль изъят на склад таможни до принятия решения судом.

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