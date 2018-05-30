Сегодня 30 мая 2018 года, 12:30

Участники IV Ukrainian Antitrust Forum обсудили последние тенденции конкурентного регулирования

Продолжила IV Ukrainian Antitrust Forum панельная дискуссия о трендах конкурентного регулирования и правоприменения, модератором которой выступил Александр Вознюк, партнер ЮФ Asters.

Мария Нижник, первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины — государственный уполномоченный, рассказывая о глобальных тенденциях в сфере защиты экономической конкуренции, отметила, что глобализация в первую очередь предоставляет новые возможности и новые инструменты, и Украина в этом вопросе не стоит в стороне. Как пример — рост рынка электронной коммерции. За последний год рынок вырос на 30%. С одной стороны, для конкурентного ведомства это новые вопросы, а с другой — новые перспективы.

Следующий актуальный вопрос — аренда жилья. Конкурентное ведомство сегодня не до конца осведомлено о работе новых интернет-платформ, и пользователи зачастую, рассматривая ценовую политику аренды жилья, размещенного на этих платформах, не всегда владеют реальной ценовой политикой на рынке в целом.

Следующий аспект, на который обратила внимания Мария Нижник, касается взаимного признания юрисдикции. Проблематику этого вопроса она очертила на примере дела «Газпрома». В частности, по ее словам, несовершенное законодательство не позволяет надлежащим образом взыскать штрафные санкции.

«Международные картели с учетом глобализации — очередной вызов для мировых конкурентных ведомств. Для борьбы и выявления этого негативного явления создаются новые инструменты благодаря тесному взаимодействию между конкурентными ведомствами», — рассказала спикер.

Кроме того, она детально проинформировала о законодательных инициативах, в которых озвученные выше вопросы максимально учтены.

Доклад Рассела Дамтофта, заместителя директора департамента иностранных дел Федеральной торговой комиссии США, продолжил тему конструктивного взаимодействия антимонопольных ведомств. Спикер отметил, что в вопросе деятельности ведомств фундаментальным принципом является эффективность правительства и вынесение справедливых решений. Не менее важный аспект — диалог между бизнесом и регулятором. Также докладчик рассказал о работе международных институций.

Ольга Белякова, партнер МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, остановилась на мировой практике применения института предварительных консультаций. «Стороны до трансакции имеют возможность обсудить с конкурентным ведомством все аспекты еще до подачи соответствующего заявления», — рассказала она. По словам г-жи Беляковой, этот инструмент полезен не только для бизнеса, но и для антимонопольного ведомства. Cпикер также отметила, что процедуры для предварительных консультаций могут отличаться, но в целом этот институт является очень положительным инструментом для всех участников процесса.

Проанализировала Ольга Белякова и процедуру предварительных консультаций в Украине, подчеркнув, что в нашей стране предварительные консультации происходят уже после подачи заявления, что по своей сути не соответствует классическому мировому опыту.

В свою очередь Мария Нижник отметила, что в Украине работает институт, который позволяет получать позицию АМКУ до подачи заявления, — институт предварительного разрешения.

Об исполнении системных рекомендаций совета бизнес-омбудсмена рассказал Ярослав Грегирчак, заместитель бизнес-омбудсмена в Украине. Докладчик отметил, что с 2015-го по 2017 год в Совет бизнес-омбудсмена поступили всего 24 жалобы, половина из них была принята к рассмотрению. В то же время, по словам г-на Грегирчака, это не повлияло на работу в контексте предоставления системных рекомендаций в этой сфере.

Также Ярослав Грегирчак сообщил, что Совет придерживается позиции закрепления на законодательном уровне методики определения штрафов, поскольку это позволит использовать ее не только непосредственно АМКУ, но и судебными инстанциями в случае обжалования решений ведомства.

Сергей Цивкач, председатель правления, член экспертного совета Фонда развития конкуренции, остановился на таком направлении, как нейтральность конкуренции. В частности, он обратил внимание, что сегодня нейтральности требует регуляторная среда.

Рассказывая о таком направлении, как государственная помощь, Сергей Цивкач задался вопросом: сможет ли административная юрисдикция стать эффективным инструментом защиты в этой сфере?

Также он порекомендовал в ежегодный отчет АМКУ включать вопросы нейтральности.

Валентина Гвоздь, советник ЮФ Sayenko Kharenko, назвала тенденции, с которыми сталкивается бизнес в рамках взаимодействия с АМКУ. Сегодня наблюдается повышение уровня штрафных санкций за нарушения конкурентного законодательства, в том числе за информационные нарушения. Валентина Гвоздь также обратила внимание на такой аспект деятельности АМКУ, как вертикальные согласованные действия. В данном контексте речь шла о недавно утвержденной методике, к которой у бизнеса есть ряд замечаний.