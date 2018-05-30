О спорах по искам субъектов предпринимательской деятельности к органам ГФС о приостановлении регистрации налоговых накладных рассказал К.Пащенко

Судья Окружного административного суда г. Киева, к.ю.н. Константин Пащенко выступил перед слушателями Legal High School с лекцией о спорах по искам субъектов предпринимательской деятельности к органам ГФС о приостановлении регистрации и непринятии налоговых накладных.
Лектор привел ряд судебных решений относительно обжалования блокировки регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных.
«Законодателем определены соответствующие критерии приостановления и отказа в регистрации налоговой накладной, — пояснил г-н Пащенко. — При приостановлении и отказе в регистрации налоговой накладной фискальный орган обязан указывать в квитанции конкретную причину, а не общую ссылку на пункт 6 Критериев оценки степени рисков (приказ Министерства финансов Украины от 13 июня 2017 года №567 «Об утверждении Критериев оценки степени рисков, достаточных для приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, и Исчерпывающего перечня документов, достаточных для принятия решения о регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных»)».
Письменные документы и пояснения могут быть поданы налогоплательщиком в контролирующий орган по месту регистрации в течение 365 дней, а налоговый орган передает их самостоятельно в комиссию ГФС. Законодательство не позволяет налогоплательщику начать процедуру административного или судебного обжалования без предоставления соответствующих пояснений в контролирующий орган.
После подачи пояснений и дополнительных документов комиссия ГФС выносит решение о регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных, которое уже можно обжаловать.
По желанию налогоплательщика решение комиссии ГФС можно обжаловать в административном порядке (в ГФС Украины) или в судебном порядке.
«Достаточно активно сейчас рассматривается категория споров о законности административного ареста имущества, — подчеркнул г-н Пащенко. — Должен существовать алгоритм действий, который следует выработать налогоплательщикам для защиты своих позиций». Очень важными в таких случаях являются своевременность действий и быстрота реагирования.
После этого лектор дал слушателям ряд практических советов по данной проблематике.
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