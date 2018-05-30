Украина и Израиль возобновят научно-техническое сотрудничество, прерванное 10 лет назад

Работа украинско-израильского Комитета по научно-техническому сотрудничеству и проведению совместного конкурса исследовательских проектов возобновлена — Украина и Израиль восстанавливают сотрудничество, которое было приостановлено еще в 2008 году. Это результат встречи министра образования и науки Украины Лилии Гриневич с министром науки и технологий Израиля Офиром Акунисом 29 мая 2018 года в Иерусалиме, сообщает сайт КМУ.
«В 1996—2008 годах Министерство образования и науки совместно с израильскими коллегами провело три заседания украинско-израильского Комитета по научно-техническому сотрудничеству и 29 совместных украинско-израильских научно-технических проектов. Однако, к сожалению, это сотрудничество прервалось. Сейчас мы имеем возможность восстановить совместную работу, и это очень важно», — отметила Лилия Гриневич.
Она также предложила семь направлений для углубления научного сотрудничества между странами. А именно речь шла о следующем:
1) о разработке новых технологий транспортировки энергии, энергоэффективности, энергосберегающих технологий, разработке альтернативных источников энергии;
2) о разработке новых технологий высокотехнологичных транспортных систем, космической промышленности, самолетостроения, судостроения, вооружения и военной техники;
3) о разработке новых технологий производства и обработки материалов, создании наноматериалов и нанотехнологической промышленности;
4) о технологическом обновлении и развитии сельского хозяйства;
5) о внедрении новых технологий и оборудования для оказания качественных медицинских услуг, лечения и фармацевтики;
6) о поощрении и продвижении технологий для чистой промышленности и охраны окружающей среды;
7) о разработке современных информационных, коммуникационных технологий, робототехники.
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