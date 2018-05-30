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«Только прибегая к прозрачному правоприменению мы получаем базис для эффективного адвокатирования» - Юрий Терентьев

В Киеве начал работу IV Ukrainian Antitrust Forum, организованный газетой «Юридическая практика» при поддержке Антимонопольного комитета Украины. Генеральный партнер форума — ЮФ Asters, экспертный партнер — МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, профессиональный — АО Arzinger.

В фокусе внимания: регулирование вопроса добросовестной конкуренции, новые подходы к определению рынков, глобальные тенденции в сфере защиты экономической конкуренции, адвокатирование конкуренции, тонкости взаимодействия с ведомством.

Открыл форум специальный доклад Юрия Терентьева, председателя Антимонопольного комитета Украины, «Адвокатирование конкуренции. Проблемные вопросы применения законодательства о защите экономической конкуренции — приоритеты АМКУ». Спикер отметил, что вопросы адвокации конкуренции является достаточно широкой сферой и говорить о них без правоприминительной практики невозможно. «Только прибегая к прозрачному правоприменению мы получаем базис для эффективного адвокатирования» - уверен г-н Терентьев. Кроме того, он сообщил, что непосредственно вопрос адвокатирования конкуренции является смысловым наполнением работы АМКУ по каждому направлению деятельности.

Также председатель АМКУ сообщил, что сегодня фокус приоритетов правоприменения сместился в сторону конкурентоных рынков. Продолжая тему приоритетности деятельности АМКУ он сообщил, что сегодня качество и значимость прекращенных нарушений преобладает над их количеством. В этом контексте речь идет о росте экономического эффекта и штрафных санкций в рамках одного нарушения. «Мы стараемся повышать количественные показатели для повышения экономического эффекта», - отметил г-н Терентьев.

Также спикер сообщил, что сегодня наблюдается смена ментальности у руководства территориальных отделений.

Среди приоритетных направлений деятельности АМКУ на ближайшее время в аспекте различных рынков он выделил развитие конкуренции на рынках газа, электроэнергии, рынках услуг теплоснабжения, недобросовестных практик в ритейле, антиконкурентных действия органов власти, в частности относительно аптек и пр.