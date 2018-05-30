Сегодня 30 мая 2018 года, 14:13

В процессе квалифоценивания мы не гонимся за количеством уволенных судей — С. Козьяков, глава ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершает квалификационное оценивание первой тысячи судей, в ближайшие дни стартует психологическое тестирование второй тысячи. «Хотя на самом деле в группе под условным названием «вторая тысяча» около 1300 судей. Примерно 700 новых досье судей уже опубликованы на нашем сайте. Работа кипит», — отметил в ходе интервью для газеты «ЮП» председатель ВККС Сергей Козьяков.

По его словам, большинство судей квалификационное оценивание проходят успешно, меньшинство — нет, следовательно, не подтверждают соответствия занимаемой должности. Определенное количество решений было отложено, правда, ненадолго. «К слову, мы быстро начали возобновлять собеседования с судьями, в отношении которых вопрос был отложен в связи с наличием недостатков в документах, поступивших от ОСД. Совет, кстати, недостатков так и не устранил, но продолжает публиковать объявления с информацией о судьях у себя на сайте, а мы это используем как источник информации наряду с другими источниками, такими как, скажем, сайт газеты «Юридической практики» или «Украинской правды». Мы тщательно проверяем такую информацию, задаем вопросы судьям в ходе собеседований. И да, собеседований «по пять минут», в чем нас не так давно обвиняли, нет. Они длятся и 30 минут, и час, и полтора часа — все зависит от содержания и характера разговора. Напомню, что в непосредственном контакте с судьей на разных этапах квалификационного оценивания Комиссия общается около 25 часов. Объявления с информацией на сайте ОСД, кстати, часто появляются уже после того, как мы приняли решение относительно конкретного судьи», — обращает внимание г-н Козьяков.

10% судей не подтвердили соответствия занимаемой должности — это много или мало? На этот вопрос глава Комиссии ответил следующее: «Хочу, чтобы читатели именно вашей газеты прочли мой ответ и поняли раз и навсегда: разговоры вокруг «много это или мало» очень легко могут перейти в манипуляции и популизм. Речь должна идти не о том, много это или мало, а насколько это повлияло на изменения в судебной системе. Мы не гонимся за количеством. Мы вообще не думаем о количестве уволенных судей. Квалификационное оценивание всех судей страны — это беспрецедентная для Украины практика, не имеющая аналогов и в других странах мира».

Он напоминает, что квалификационное оценивание стало законодательной альтернативой одномоментному увольнению всех судей. «В заметках некоторых активистов, в том числе юристов, читаю: «Только 10 % судей не прошли квалификационное оценивание» или «Только пять судей не подтвердили соответствия занимаемой должности». Слово «только» указывается намеренно, чтобы умалить результаты процесса. А результаты многомесячной процедуры не в «только» или «не только», а том, что судьи, которые продолжат работу, действительно соответствуют критериям компетентности, профессиональной этики и добропорядочности», — убежден Сергей Юрьевич.

Процедура квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности очень отличается от конкурсных процедур. «Во втором случае мы избираем лучших, а в первом — определяем судей, отвечающих минимально допустимым требованиям к уровню профессиональных знаний и компетенций для продолжения работы на том месте, где они уже далеко не первый год работают»,— напоминает он.

Говорит г-н Козьяков и о статистике: «Не подтвердили соответствия занимаемой должности пока что около 10% судей. По результатам всего процесса показатель может составить и 8%, и 13%. По нашему мнению, это немало. В судебной системе уже сейчас отсутствуют 30% кадров. И если добавить еще 10%, будет уже 40%, и так можно дойти до 95%! В какой-то момент может оказаться, что отправлять правосудие просто некому. Мы не принимаем решений оставить на работе судью только потому, что он — единственный действующий судья в каком-то суде по принципу: к нему остались вопросы, но мы закроем на это глаза и пропустим. Нет! Мы оцениваем все аспекты».

С полным текстом интервью «Упаси бег» можно ознакомиться в газете «ЮП» №22 (1066) от 29 мая 2018 года.