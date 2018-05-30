На оккупированный Донбасс хотели провезти технику для майнинга криптовалют

В контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Гнутово» пограничники обнаружили авто с компьютерной техникой для изготовления криптовалюты, которое ехало на оккупированную территорию.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Twitter, передает Finclub.
«Пограничники Донецкого отряда в КПВВ Гнутово, действующего в составе операции Объединенных сил, обнаружили авто, которым намеревались незаконно перевезти на оккупированную территорию Украины компьютерную технику для изготовления виртуальной валюты (Bitcoin) на сумму 121,8 тыс. грн», — говорится в сообщении.
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