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На оккупированный Донбасс хотели провезти технику для майнинга криптовалют

30 мая 2018 года Источник:Finclub

В контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Гнутово» пограничники обнаружили авто с компьютерной техникой для изготовления криптовалюты, которое ехало на оккупированную территорию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Twitter, передает Finclub.

«Пограничники Донецкого отряда в КПВВ Гнутово, действующего в составе операции Объединенных сил, обнаружили авто, которым намеревались незаконно перевезти на оккупированную территорию Украины компьютерную технику для изготовления виртуальной валюты (Bitcoin) на сумму 121,8 тыс. грн», — говорится в сообщении.

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