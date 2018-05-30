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Участников драки с полицией на рынке возле метро «Лесная» взяли на поруки народные депутаты

30 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

29 мая 2018 года в помещении Деснянского районного суда Киева состоялось рассмотрение ходатайств следователей СО Деснянского управления полиции ГУ Национальной полиции в Киеве о применении меры пресечения в виде домашнего ареста на определенный период времени к подозреваемым в совершении хулиганских действий на территории рынка возле метро «Лесная». Трое лиц подозреваются в совершении действий, предусмотренных частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Подробности сообщает портал «Судебная власть Украины».

В ходатайствах указано, что 27 мая 2018 года примерно в 11.00 трое молодых людей совместно с неустановленными досудебным расследованием лицами прибыли на территорию ТЦ «Базар» (г.Киев, ул. Попудренко, 65). Осознавая, что вокруг находятся посторонние лица и работники Нацполиции, исполнявшие обязанности по охране общественного порядка, пренебрегая общечеловеческими правилами поведения в общественном месте из хулиганских побуждений, используя специально приспособленные для нанесения телесных повреждений предметы (обломки предварительно разбитой бетонной урны, камни, палки), начали оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего последним были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести.

По результатам рассмотрения ходатайства в отношении Павла Мороза постановлением следственного судьи отказано в применении меры пресечения в виде домашнего ареста. Была применена мера пресечения в виде личного поручительства народного депутата Украины Андрея Белецкого.

По результатам рассмотрения ходатайства в отношении Романа Шевченко постановлением следственного судьи применена мера пресечения в виде личного поручительства народного депутата Украины Борислава Березы.

В отношении подозреваемого Ярослава Ткаченко также избрана мера пресечения в виде личного поручительства народного депутата Украины Андрея Белецкого. К тому же поручено Киевской местной прокуратуре №3 безотлагательно провести судебно-медицинское обследование Ярослава Ткаченко и исследовать факты применения физического насилия работниками полиции при его задержании.

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