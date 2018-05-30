Сегодня 30 мая 2018 года, 15:56

Венгрия назвала условия проведения переговоров с Украиной относительно закона об образовании

Венгрия предложила Украине создать межправительственную рабочую группу, которой будет поручено следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно «языковой статьи» украинского закона «Об образовании».

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто, сообщается на сайте правительства Венгрии, передает «УП».

«Венгрия предлагает создать межправительственную рабочую группу, которой будет поручено следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно Украины. Нарушая права венгерского национального меньшинства, Украина привела к ситуации, которая является плохой для всех», — сказал он.

По словам г-на Сиярто, Венгрия не заинтересована в споре и хочет окончательно найти решение сложившейся ситуации.

«Наша цель — вернуть закарпатским венграм те права, которые им предоставлялись ранее и гарантировались. Наша цель — дать нам возможность вернуться к нашей политики, которая была построена в случае с Украиной на поддержке европейских и евроатлантических интеграционных процессов наших соседей. Венецианская комиссия предусмотрела, что украинские органы власти должны консультироваться с национальными меньшинствами и воздерживаться от ограничения ранее приобретенных прав», — настаивает он.

П.Сиярто отметил, что рабочая группа должна включить в себя руководителей министерств иностранных дел и образования, а также представителей венгерского меньшинства в Украине.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с венгерским коллегой в Нью-Йорке заявил, что Министерство образования и науки Украины 5 июня с.г. проведет консультации с представителями венгерской общины относительно языковых статей закона об образовании. Позже в июне встретятся главы МИД и Минобразования с участием венгерской общины.