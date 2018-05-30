Сегодня 30 мая 2018 года, 12:30

Центробанк России выявил злоупотребление инсайдерской информацией о валютной выручке «Лукойла»

Центральный банк Российской Федерации направил материалы по факту неправомерного использования инсайдерской информации должностными лицами ПАО «Лукойл» в правоохранительные органы для проверки. По информации регулятора, манипуляции проводились с помощью двух валютных инструментов на торгах на Московской бирже, передает Pravo.ru.

Как сообщает Банк России, в декабре 2015 года Кирилл Семашкин в интересах Ronin Europe Ltd совершал операции с валютными инструментами, используя при этом инсайдерскую информацию.

Информация касалась параметров поручений на продажу валютной выручки ПАО «Лукойл». Она включала цену, объем и время появления заявки в торговой системе биржи.

«Инсайдерской информацией обладал начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства ПАО «Лукойл» Бессонов Алексей Николаевич, который подавал поручения на продажу иностранной валюты в обслуживающий банк, имея возможность по своему усмотрению определять цену, объем поручения и порядок его исполнения», — сообщает регулятор.

В итоге Ronin Europe Ltd приобретала валюты по заниженной цене. По версии Центробанка, компания получила не менее 146 млн руб. неправомерного дохода. Такая же сумма ущерба была причинена нефтяной компании.

Подчеркивается, что такие действия влияли на рыночные котировки валютных инструментов, и убытки могли понести другие участники торгов, а также их клиенты.