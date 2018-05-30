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С активизацией АМКУ ожидается проявление все большего интереса бизнеса к новому законодательству о госпомощи — эксперты Asters

30 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

«Услуги, связанные с предоставлением госпомощи, можно считать отдельным направлением практики конкурентного права» — такого мнения придерживаются Игорь Свечкарь, партнер ЮФ Asters, и советник Сергей Глущенко. При этом они уточняют, что в сегменте госпомощи юристы не столько конкурируют, сколько дополняют друг друга в нелегком деле адвокатирования новых норм среди общественности и бизнеса.

Как известно, с августа 2017 года действует новый Закон Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования». Он был принят во исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Уполномоченным органом в сфере госпомощи определен Антимонопольный комитет Украины.

По наблюдениям экспертов Asters, если сравнивать со странами ЕС, то уровень субсидирования в нашей стране выше. В то же время львиную долю работы Еврокомиссии как раз занимает контроль предоставления госпомощи — этого следует ожидать и от АМКУ.

Подробней о первых итогах работы ведомства и переменах в сфере предоставления госпомощи, влиянии новых правил на бизнес и последствиях для рынка юруслуг Игорь Свечкарь и Сергей Глущенко рассказали в интервью «Юридической практике» (№22 от 29 мая 2018 года).

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