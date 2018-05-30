Сегодня 30 мая 2018 года, 10:48

Полиция считает журналистскую деятельность самой очевидной версией убийства А.Бабченко

Вечером 29 мая 2018 года в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко.

Начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявляет, что пока рано говорить о конкретной версии убийства журналиста Аркадия Бабченко, но наиболее вероятной является его профессиональная деятельность.

Об этом он заявил журналистам на месте убийства, передает «УП».

«Это связано с его профессиональной деятельностью. Но после осмотра еще раз места события и допроса свидетелей, возможно, появятся еще версии», — уточнил он.

Также г-н Крищенко сообщил, что А.Бабченко не обращался в киевскую полицию с заявлением о возможных угрозах, и, соответственно, ему не была предоставлена охрана.

«Мы пока не можем говорить обо всей картине и окончательно установить ее до деталей... он умер в карете скорой помощи. Его не довезли до больницы», — сказал он.

При этом А.Крищенко не исключил, что убийца был не один.

«Возможно, были другие сообщники. Следователи сейчас работают со свидетелями. Полицейские устанавливают наличие камеры видеонаблюдения, проводится следственная работа... Будет повторный осмотр места происшествия и повторный обход территории», — сказал Андрей Крищенко.

В то же время представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что по факту убийства открытое уголовное производство по статье 115 УК Украины «Умышленное убийство».