Сегодня 30 мая 2018 года, 10:48

В Москве арестовали «третьяковского вандала»

Как передает Pravo.ru, Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Игоря Подпорина на два месяца. Он подозревается в порче картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Как сообщает РБК, в ходе судебного заседания подозреваемый заявил, что не пил перед нападением на картину. Ранее обвиняемый рассказывал: «Приехал посмотреть на нее. В 8 вечера зашел в буфет, выпил 100 грамм водки. Водку не пью – вот и накрыло». Брат Подпорина также подтвердил, что подозреваемый бросил пить 10 лет назад, так как закодировался. В буфете музея он «ел салат и пил компот».

Вину Подпорин признает и, «может быть, сожалеет о своем поступке». На вопрос об отказе от прежних показаниц подозреваемый заявил, что на него оказывалось давление. Подпорину предъявили обвинение по части 2 статьи 243 УК РФ из-за особой ценности объекта, ранее речь шла о части 1 этой же статьи. Ему может грозить до шести лет лишения свободы и штраф до 5 млн руб. Минкульт ранее заявил, что будет добиваться максимально строгого наказания для нарушителя.