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Эксперты очертили перспективы формирования Государственного бюро расследований в 2018 году

В информагентстве «Укринформ» 29 мая с.г. Центром политико-правовых реформ, StateWatch и Ассоциацией украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов (Ассоциация УМСПЧ) был проведен круглый стол «Государственное бюро расследований: перспективы формирования в 2018 году».

В частности, обсуждался проект закона относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований №5395-д, принятый 17 мая с.г. в первом чтении Верховной Радой Украины. Напомним: Закон Украины «О Государственном бюро расследований» был принят Верховной Радой Украины еще 12 ноября 2015 года, и уже с 29 февраля 2016 года постановлением Кабинета Министров Украины создано Государственное бюро расследований (ГБР). Для того чтобы «запустить» полноценную работу этого органа, до 1 сентября с.г. должны быть заполнены хотя бы 27 (из порядка 165) самых важных вакансий на руководящие должности.

В действующем законе об ГБР предусмотрено, что конкурсный отбор проводит внешняя конкурсная комиссия, состоящая из представителей Президента, парламента и правительства, а также внутренняя – утвержденная ГБР. Ведущий советник StateWatch Владимир Петраковский высказал мнение, что внешняя комиссия руководствуется исключительно политическими решениями. Поэтому позиция StateWatch заключается в том, чтобы полностью отстранить внешнюю комиссию от дальнейшего участия в конкурсном отборе.

Проект закона №5395-д впервые предусматривает критерии отбора кандидатов на руководящие должности в ГБР. Так, директором территориального органа ГБР может быть гражданин Украины, имеющий десятилетний правовой стаж и минимум пять лет опыта работы на руководящей должности. Для руководителей подразделений (управления) центрального аппарата ГБР установлен семилетний стаж и наличие минимум трехлетнего опыта работы на руководящей должности.

Такие завышенные критерии требований к кандидатам в ГБР член правления Центра политико-правовых реформ Александр Банчук считает неприемлемыми. «Эти формальные условия закрывают путь молодым юристам и способствуют возвращению старых кадров», — отметил Александр Банчук.

По аналогии с Национальным антикоррупционным бюро Украины Законом «О государственном бюро расследований» предусмотрен Совет общественного контроля (СОК), целью которого является обеспечение прозрачности и гражданского контроля деятельности ГБР, в частности, путем сотрудничества Бюро с общественными объединениями.

Формирование СОК при ГБР (как и при НАБУ) осуществляется с помощью онлайн-голосования. Возможными рисками при создании СОК путем онлайн-голосования являются следующие факторы: невозможность подтверждения украинского гражданства и совершеннолетия избирателя, факта голосования на территории Украины, а также того факта, что лицо голосовало только один раз. Таким образом, кандидат может организовать голосование «сам за себя», подключив собственные ресурсы. С целью верификации голосования эксперт Ассоциации УМСПЧ Евгений Крапивин предложил устранить эти риски путем применения электронной цифровой подписи.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что именно легитимность избрания общественного органа контроля будет способствовать его эффективной работе, поскольку только тогда Государственное бюро расследований будет вынуждено принимать рекомендации Совета общественного контроля.