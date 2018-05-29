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Денис Овчаров: план налоговых поступлений теперь стал «зоной ответственности» правительства

29 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Желание руководства Кабинета Министров Украины взять под контроль Государственную фискальную службу Украины выглядит весьма объяснимо. Об этом заявляет руководитель практики защиты бизнеса Lavrynovych & Partners Law Firm Денис Овчаров.

Как известно, Кабинет Министров Украины проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы Украины непосредственно правительству в обход Министерства финансов Украины.

«Премьер-министр политически ответственен за наполнение бюджета, и достаточно логично его решение взять под контроль ГФС. Раньше план налоговых поступлений согласовывался с Минфином, а теперь это «зона ответственности» Кабинета Министров Украины. Коммуникацию с МВФ о выделении очередных траншей активно ведет министр Александр Данилюк, который тем самым политически является гарантом инвестиционной привлекательности нашей страны и выплаты долгов. Теперь же роль переговорщика автоматически перейдет к премьер-министру. Кто контролирует поступления в бюджет, тот и гарантирует выплаты по долговым обязательствам. В ближайшее время будет видно, дали ли команду ГФС «фас по наполнению» и так дефицитного бюджета или же это просто внутренние политические игры. Обыски всегда стимулировали уплату налогов», — прокомментировал данное решение г-н Овчаров.

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