Желание руководства Кабинета Министров Украины взять под контроль Государственную фискальную службу Украины выглядит весьма объяснимо. Об этом заявляет руководитель практики защиты бизнеса Lavrynovych & Partners Law Firm Денис Овчаров.
Как известно, Кабинет Министров Украины проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы Украины непосредственно правительству в обход Министерства финансов Украины.
«Премьер-министр политически ответственен за наполнение бюджета, и достаточно логично его решение взять под контроль ГФС. Раньше план налоговых поступлений согласовывался с Минфином, а теперь это «зона ответственности» Кабинета Министров Украины. Коммуникацию с МВФ о выделении очередных траншей активно ведет министр Александр Данилюк, который тем самым политически является гарантом инвестиционной привлекательности нашей страны и выплаты долгов. Теперь же роль переговорщика автоматически перейдет к премьер-министру. Кто контролирует поступления в бюджет, тот и гарантирует выплаты по долговым обязательствам. В ближайшее время будет видно, дали ли команду ГФС «фас по наполнению» и так дефицитного бюджета или же это просто внутренние политические игры. Обыски всегда стимулировали уплату налогов», — прокомментировал данное решение г-н Овчаров.
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