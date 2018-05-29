Сегодня 29 мая 2018 года, 19:25

Денис Овчаров: план налоговых поступлений теперь стал «зоной ответственности» правительства

Желание руководства Кабинета Министров Украины взять под контроль Государственную фискальную службу Украины выглядит весьма объяснимо. Об этом заявляет руководитель практики защиты бизнеса Lavrynovych & Partners Law Firm Денис Овчаров.

Как известно, Кабинет Министров Украины проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы Украины непосредственно правительству в обход Министерства финансов Украины.

«Премьер-министр политически ответственен за наполнение бюджета, и достаточно логично его решение взять под контроль ГФС. Раньше план налоговых поступлений согласовывался с Минфином, а теперь это «зона ответственности» Кабинета Министров Украины. Коммуникацию с МВФ о выделении очередных траншей активно ведет министр Александр Данилюк, который тем самым политически является гарантом инвестиционной привлекательности нашей страны и выплаты долгов. Теперь же роль переговорщика автоматически перейдет к премьер-министру. Кто контролирует поступления в бюджет, тот и гарантирует выплаты по долговым обязательствам. В ближайшее время будет видно, дали ли команду ГФС «фас по наполнению» и так дефицитного бюджета или же это просто внутренние политические игры. Обыски всегда стимулировали уплату налогов», — прокомментировал данное решение г-н Овчаров.