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Обязанность доказывания лежит на налоговых органах, однако всегда все зависит от самих плательщиков, констатировала Ксения Шеин, советник ALEXANDROV & PARTNERS

Практические аспекты обжалования налогового уведомления-решения (НУР) в административном и судебном порядке слушателям Школы налоговой практики Legal High School проанализировала Ксения Шеин, советник ALEXANDROV & PARTNERS.

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что между административным и судебным обжалованием мы не можем поставить знак равенства. Административное обжалование — такая стадия, во время которой вы можете просто затянуть время и подготовиться к судебному разбирательству. Потому что наши налоговые органы, к сожалению, заинтересованы в том, чтобы собрать в госбюджет как можно больше денег. А жалоба, поданная с соблюдением сроков, приостанавливает исполнение налогоплательщиком денежных обязательств, определенных в налоговом уведомлении-решении, на период со дня подачи жалобы в контролирующий орган до дня окончания процедуры административного обжалования. В течение указанного срока налоговые требования не направляются, а сумма обжалуемого денежного обязательства считается несогласованной.

Как отметила Ксения Шеин, после получения налогового уведомления-решения плательщик может его обжаловать в течение десяти дней. Жалоба подается в письменной форме, при необходимости — с должным образом заверенными копиями документов, расчетами и доказательствами, которые налогоплательщик считает нужным предоставить. Лектор советует подавать эти жалобы лично во избежание пропуска сроков из-за возможных неточностей в указанных почтовых отправлениях датах. Лектор рекомендует просить орган ГФС об открытом рассмотрении жалобы. Более того, в это же время можно обратиться к бизнес-омбудсмену, что обеспечит присутствие его представителя при рассмотрении вашей жалобы.

В течение месяца после рассмотрения жалобы в административном порядке налогоплательщик может подать иск в суд об обжаловании налогового уведомления-решения. Согласно Налоговому кодексу Украины, срок обжалования НУР составляет 1095 дней, но если в течение десяти дней жалоба не поступила или не было обжаловано в судебном порядке НУР, обязательство считается согласованным, соответственно, начисляются штрафные санкции и пеня.

Лектор процитировала информационное письмо ВАСУ №1935/11/13-11: «… срок для обращения в суд налогоплательщика с требованием о признании противоправным решения контролирующего органа о начислении денежного обязательства должен определяться по правилам пункта 56.18 статьи 56 НК Украины. Указанный срок составляет 1095 дней со дня получения такого решения, независимо от того, воспользовалось ли лицо своим правом на досудебное решение спора путем применения процедуры административного обжалования».

Что касается обжалования НУР по новой процедуре, с учетом последних изменений в процессуальных кодексах, то Ксения Шеин обратила внимание на следующее: только споры, сумма которых превышает 500 нмдг, не могут рассматриваться в порядке упрощенного производства. Раньше, когда рассмотрение дел в суде происходило при участии плательщика, предоставить свои объяснения и отстоять собственную правоту ему было значительно легче. Поэтому лектор советует готовить обоснованные объяснения по каждой хозяйственной операции, осуществленной вами как налогоплательщиком.