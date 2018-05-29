Сегодня 29 мая 2018 года, 19:25

Каждая хозяйственная операция — это потенциальный налоговый спор, уверен спикер LHS Андрей Гаврилюк

Андрей Гаврилюк, заместитель директора юридического департамента группы компаний FOZZY GROUP, рассказал слушателям Школы налоговой практики Legal High School об особенностях доказывания в налоговых спорах.

Как заявляет ГФС, количество налоговых проверок постоянно уменьшается. Подтверждается это статистикой: в 2015 году проведены 21 тыс. проверок, в 2016 и 2017 годах — 16 и 15 тыс. соответственно. Однако в 2018 году анонсировано проведение уже 6 тыс. проверок. Контролирующие органы предпочитают создавать существенные проблемы для налогоплательщиков, в результате можно взыскать большие суммы в доход государства.

Андрей Гаврилюк считает налоговые споры уникальными и указывает на некоторые их особенности. Так, в налоговых спорах не действуют одинаковые правила, нет единой правоприменительной практики, каждый действует на свое усмотрение и в большинстве случаев не отвечает за нарушение определенных прав или правил как в материальной части, так и в процессуальной.

В числе нововведений в процедуре получения доказательств в налоговых спорах лектор назвал внесенные в сентябре 2017 изменения в законодательство, которые позволили осуществлять видеосъемку при рассмотрении дела Государственной фискальной службой. Практическим примером применения такой нормы было дело, когда в ответ на иск ГФС сторона защиты подала ходатайство об ознакомлении с материалами проверки, в ходе которого была проведена видеосъемка и выявлено, что в материалах дела содержатся только акт проверки, возражения и акт о рассмотрении этого возражения. Позже в суде при обжаловании НУР принцип, по которому плательщик и налоговый орган могут пользоваться только доказательствам, полученными в результате проверки, не сработал.

По словам Андрея Гаврилюка, правила доказывания в налоговых спорах практически не работают. Доказывание в любом процессе имеет определенную структуру, в нашем случае речь идет о юридических фактах, формирующих определенные обстоятельства, и именно их нужно подтверждать соответствующими доказательствами. То есть доказательства должны подтвердить наличие юридических фактов, обусловленных определенными обстоятельствами. Требования к доказательствам и к процедуре доказывания отличаются в разных процессах.

Оживленную дискуссию вызвали вопросы, касающиеся процедуры проведения проверок, обжалования НУР, неоднородной трактовки нормативно-правовых актов и презумпции правомерности налоговых отношений. Лектор также затронул тему контрагентов и их сменности, подчеркнув важность их репутации. Как отмечалось, компания должна существовать не менее одного года, чтобы можно было проследить ее репутацию. Андрей Гаврилюк в качестве примера привел решение Киевского окружного административного суда по делу, в котором была проведена экономическая экспертиза, подтвердившая правомерность расходов, но не были предоставлены объяснения директоров о деятельности компании. Именно в этом решении суд обращает внимание на то, что налогоплательщик должен быть осмотрительным при выборе контрагента, поскольку наличие у него государственной регистрации и регистрации в налоговом органе не является свидетельством деловой репутации компании.