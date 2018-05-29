Сегодня 29 мая 2018 года, 19:25

В Одессе судьи и адвокаты обсудили вопросы доказывания и взыскания судебных расходов

24 мая на заседании Комитета по гражданскому и семейному праву Совета адвокатов Одесской области судьи и адвокаты обсудили вопросы доказывания и взыскания судебных расходов, в том числе и расходов на правовую помощь.

В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение победителей IV стипендиального конкурса юридической фирмы «Юрлайн».

Согласно решению стипендиальной комиссии победителем конкурса стал студент магистратуры социально-правового факультета Национального университета «Одесская юридическая академия» Анатолий Опанасенко. Второе место занял выпускник магистратуры факультета гражданской и хозяйственной юстиции Вадим Старосуд. Третье место занял также выпускник магистратуры факультета гражданской и хозяйственной юстиции Владислав Лагозинский. Всем призерам конкурса будет выплачена полугодовая стипендия в размере 12000 грн, 9000 грн и 6000 грн соответственно, а также предоставлена возможность пройти стажировку в юридической фирме «Юрлайн».

Владимир Зубарь, председатель Комитета по гражданскому и семейному праву, управляющий партнер ЮФ «Юрлайн», поздравил победителей и вручил им дипломы и памятные призы.

Продолжая заседание, Владимир Зубарь в своем докладе акцентировал внимание на том, что расходы на правовую помощь являются судебными расходами и не могут считаться убытками, кроме того, обязательным условием возмещения является то, что такие расходы должны быть фактически оплаченными.

Также он отметил, что наличие юридической службы у юридического лица не препятствует взысканию расходов на правовую помощь, при этом премия, выплаченная штатному юристу, не считается судебными расходами.

Для возмещения расходов на правовую помощь адвокатам необходимо фиксировать потраченные часы, поскольку, согласно положениям новых процессуальных кодексов, расходы на правовую помощь должны быть соразмерны потраченному времени.

По словам Егора Краснова, судьи Верховного Суда, председателя комитета по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов Совета судей Украины, судебной практики по этому вопросу еще мало, она пока в стадии становления. За период действия новых процессуальных кодексов принято несколько постановлений Верхового Суда относительно судебных расходов.

В одном из постановлений Верховный Суд занимает следующую позицию: обязанность доказать несоразмерность возлагается на сторону, которая считает, что судебные расходы завышены. Поскольку другая сторона не обосновала уменьшение расходов, суд взыскал всю сумму судебных расходов, которая была заявлена стороной.

В другом постановлении Верховный Суд отказал в возмещении судебных расходов, поскольку в суде апелляционной инстанции сторона не заявляла таких требований и суды предыдущих инстанций их не рассматривали.

Также докладчик обратил внимание, что практика Европейского суда свидетельствует о том, что подход к оценке размера гонораров не может быть единым. При определении размера судебных расходов, которые подлежат взысканию, следует исходить из реальности, обоснованности, разумности, а также финансового состояния стороны.

«В течение длительного времени представители сторон вообще не заявляли суду требования о возмещении судебных расходов, на правовую помощь в том числе. Сейчас есть правовое регулирование, при этом стороны неохотно готовят обоснование судебных расходов, поэтому и практики по взысканию судебных расходов почти нет», — сообщил Личман Л.Г., председатель Малиновского районного суда г.Одессы.

В.Л. Гранин, заместитель председателя Малиновского районного суда г.Одессы, также подчеркнул, что при этом стороны должны частично раскрыть условия договора о предоставлении адвокатских услуг с клиентом, что не будет противоречить положениям об адвокатской тайне, поскольку будет соответствовать воле клиента, у которого есть интерес получить возмещение расходов на правовую помощь.

М.В. Сидоренко, судья в отставке, отметил отдельные особенности определения суммы судебных расходов в хозяйственном процессе. Кроме того, в случае невнесения в установленный судом срок средств для обеспечения расходов на профессиональную юридическую помощь суд по ходатайству ответчика вправе оставить иск без рассмотрения.

А.И. Дришлюк, заместитель председателя Апелляционного суда Одесской области, подчеркнул, что раньше рассчитывали, сколько длились судебные заседания, и, исходя из этого, удовлетворяли сумму расходов на правовую помощь. В новых процессуальных кодексах прописано, что учитывается время, потраченное на сопровождение дела, а не только на присутствие в судебных заседаниях.

И.В. Завальнюк, судья-спикер Одесского окружного административного суда, рассказал о позиции Верховного Суда, согласно которой расходы на правовую помощь в размере определенного процента от суммы требований по иску не могут быть обязательными для суда, поскольку он должен установить, были ли они фактически понесены и обоснованы ли они.

Заседание завершилось рассмотрением и обсуждением адвокатами и судьями отдельных вопросов практики доказывания и взыскания судебных расходов.