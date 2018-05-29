Адвокат об изменении статуса ГФС: «Вряд ли можно назвать фискальную политику стабильной»

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы Украины непосредственно правительству в обход Министерства финансов Украины.
Данный реформаторский шаг прокомментировала юрист ЮФ Ario Наталия Швец:
«Налоговая политика – основное направление в осуществлении финансовой политики государства, и бизнес в первую очередь ожидает от фискалов понятных и прогнозируемых действий. Сегодня вряд ли можно назвать фискальную политику стабильной: законодательство постоянно меняется, принятие ожидаемых бизнесом законопроектов откладывается, что не позволяет в полной мере ни нашим предприятиям, ни иностранным инвесторам нормально заниматься планированием и вкладывать средства в крупные долгосрочные проекты. А это, в свою очередь, тормозит экономическое развитие всей страны. Оценку же переподчинения ГФС Кабинету Министров Украины можно будет давать по истечении определенного времени и при достижении реальных результатов реформирования фискальной службы».
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