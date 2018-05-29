Сегодня 29 мая 2018 года, 19:25

Законопроект об административной процедуре вводит критерии деятельности органов власти, соответствие которым будут оценивать админсуды, — С.Глущенко

Идея введения единой административной процедуры в Украине существует почти 20 лет. Сегодня вновь возобновлена работа над соответствующим законопроектом. О причинах длительности процесса, основных положениях документа и перспективах его принятия в интервью «ЮП» рассказала Светлана Глущенко, заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы, руководитель рабочей группы.

Заместитель министра напомнила, что работа над документом (предыдущее название — проект Административно-процедурного кодекса Украины) началась с принятия Президентом Украины 22 июля 1998 года Указа №810 «О мероприятиях по внедрению Концепции административной реформы в Украине».

Однако на протяжении всего этого времени процесс работы над положениями законопроекта, их усовершенствованием не останавливался. Прежде всего это обусловлено и тем, что задачи по его подготовке содержали разные программные документы, в том числе решения Президента и правительства Украины.

«В рамках выполнения задачи, касающейся систематизации правил общей административной процедуры с соблюдением принципов государственного управления, Министерство юстиции совместно с заинтересованными органами должно разработать и представить в ІІІ квартале 2018 года Кабинету Министров Украины законопроект об административной процедуре. Таким образом, процесс работы над законопроектом получил новый толчок», — рассказывает г-жа Глущенко.

Она также отметила, что результаты согласования законопроекта с широким кругом заинтересованных органов (с министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, областными государственными администрациями, государственными коллегиальными органами, ассоциациями органов местного самоуправления) в 2015 году показали существенный прогресс в понимании положений законопроекта. Однако остался и ряд концептуальных вопросов к проекту — их решением сегодня и занимается рабочая группа.

В контексте влияния законопроекта на административную юстицию Светлана Глущенко обращает внимание, что предложенный проектом правовой механизм должен оптимизировать процесс принятия решения и уменьшить материальную нагрузку, поскольку судебное разбирательство является сегодня затратным.

Более подробно о влиянии документа на административную юстицию и основных новациях читайте в свежем номере «ЮП» в материале «Досудебное решение».