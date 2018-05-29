Сегодня 29 мая 2018 года, 14:18

«Многие налогоплательщики недооценивают потенциал подачи возражений на налоговое уведомление-решение» — лектор LHS А.Чехонадский

Об актуальных позициях судов относительно обжалования налоговых уведомлений-решений рассказал слушателям Legal High School руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский.

Спикер начал свою лекцию с проблемного вопроса: справляется ли новый Верховный Суд с формированием и обеспечением единой правоприменительной практики?

При этом г-н Чехонадский предложил слушателям выборку постановлений Верховного Суда за 2018 год, касающихся данного вопроса и вынесенных как в пользу налогоплательщика, так и в пользу фискального органа. Поскольку различные решения принимались при схожих (если не сказать аналогичных) обстоятельствах споров, можно сделать однозначный вывод, что сегодня Верховный Суд с такой своей задачей пока еще не справляется.

«Таким образом, — подчеркнул Андрей Чехонадский, — для налогоплательщика достаточно важно начинать свою защиту задолго до необходимости судебного обжалования налогового уведомления-решения. Наиболее эффективно такая защита осуществляется путем недопуска налоговой проверки».

Лектор порекомендовал налогоплательщикам «занимать круговую оборону» еще до начала налоговой проверки и судиться с фискальным органом по основаниям законности такой проверки.

«У налоговых органов, — пояснил г-н Чехонадский, — существует такая «дубинка», как административный арест имущества». Как бороться с этим явлением? Бороться можно и нужно: соответствующие органы чаще всего не вписываются в установленный законом срок (24 часа после недопуска к налоговой проверке) для обращения в суд относительно применения административного ареста, таким образом, административный арест имущества является незаконным и недействительным. Если же все-таки срок был соблюден, следует немедленно обжаловать административный арест имущества на том основании, что между налогоплательщиком и фискалами существует спор о законности налоговой проверки. В таком случае суд обязан отказать в применении административного ареста имущества.

Такое явление, как административный арест имущества, является скорее «страшилкой» на фоне тех последствий, которые могут возникнуть в результате проведения незаконной налоговой проверки.

Есть споры, когда налогоплательщик отказывает в исполнении приказа о проведении налоговой проверки на том основании, что в запросе на налоговую проверку не указано, какие именно нарушения налогового законодательства были допущены налогоплательщиком. Без указания таких фактов налогоплательщик не имеет объективных возможностей для детальных объяснений. В этом вопросе единая судебная практика также еще не сформирована.