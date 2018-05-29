«Газпром» подозревает подмену судьи в арбитраже с «Нафтогазом»

Российский газовый монополист «Газпром» направил апелляцию в суд округа Свеа в Швеции с требованием полностью отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз» по транзитному контракту.
Как сообщает «РБК-Украина», в «Газпроме» подозревают, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а другим лицом. «Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а другим лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров», — заявили в компании.
В «Газпроме» отметили, что решение по этому спору имеет «чрезвычайно высокое значение» для сторон, а вмешательство посторонних людей в судебный процесс является нарушением арбитражного соглашения. Так, в компании подчеркнули, что заключение лингвиста дает основание для полной отмены решения суда по делу с НАК «Нафтогаз». «Заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены», — заявили в «Газпроме».
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