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АМКУ не единственный институциональный игрок на конкурентном поле, — Я.Грегирчак, заместитель бизнес-омбудсмена

В ноябре 2016 года Совет бизнес-омбудсмена обнародовал системный отчет «Вызовы и проблемы в сфере защиты и контроля за конкуренцией». Оценивались современное состояние институционального потенциала национального конкурентного ведомства, его сотрудничество с другими органами государственной власти (ведь очевидно, что АМКУ не единственный институциональный игрок на поле, отвечающий за качество конкуренции в Украине), административно-процессуальная дискреция, доступность информации для заявителей, программа освобождения от ответственности (Leniency), публичные закупки и государственная помощь. В общей сложности четырем органам (АМКУ, КМУ, Верховной Раде Украины и Фонду государственного имущества) было выдано 27 рекомендаций, из них 33% (11 рекомендаций) выполнены, 67% (16 рекомендаций) находятся в процессе мониторинга.

Заместитель бизнес-омбудсмена в Украине Ярослав Грегирчак в интервью «Юридической практике» рассказывает, какие рекомендации выполнены, а какие имплементировать еще предстоит.

«Приоритетные рекомендации, которые мы бы хотели увидеть имплементированными, — это, во-первых, принятие Национальной программы развития конкуренции. Программа — это отображение государством стратегического видения движения в направлении обеспечения надлежащего уровня конкуренции. Мы, как Совет бизнес-омбудсмена, помимо необходимости принятия такого документа, ратуем за предоставление ему самой большой формальной значимости. В идеале мы видим программу как закон Украины или постановление КМУ. Оболочка нормативно-правового акта имеет вес, ее не следует недооценивать»,— убежден Ярослав Грегирчак.

Во-вторых, функционал национального конкурентного ведомства должен быть разграничен в части проведения расследования и принятия решения так, как это традиционно существует в развитых юрисдикциях. В-третьих, Методика определения размера штрафа является отображением значительных дискреционных полномочий национального конкурентного ведомства. «Мы признаем, что там должна быть дискреция АМКУ, мы также понимаем язык, которым должен быть изложен текст этого документа, но мы считаем, что такая сущность документа не должна стать преградой для оформления Методики как полноценного нормативно-правого акта, который будет юстирован в Минюсте, следовательно, станет обязательным для исполнения, и в первую очередь судами, а не только Комитетом», — отмечает г-н Грегирчак.

С полной версией интервью «Не один в поле воин» можно ознакомиться в свежем выпуске газеты.