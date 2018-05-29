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Минюст с коллегами из ЕС разработает программу по лечению от наркозависимости в тюрьмах

29 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

В период с 21 по 25 мая 2018 года руководство Департамента взаимодействия с органами государственной власти Министерства юстиции Украины, работники государственных учреждений «Центр пробации», «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» и профильных учебных заведений Министерства юстиции Украины приняли участие в семинаре, организованном экспертами проекта международной технической помощи «Действие-ЕС: Меры ЕС по вопросам противодействия наркотикам и организованной преступности» (EU-ACT).

Об этом сообщается на сайте Минюста.

Проект «Действие-ЕС» планирует разработать реабилитационную программу для наркозависимых заключенных в украинских тюрьмах. Этот проект предусматривает разработку программы лечения, создание учебного курса в сотрудничестве с экспертами из пенитенциарной системы Украины, внедрение долгосрочной учебной программы в Академии Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и оценку этой программы.

Семинар является первой фазой проекта, направленной на подготовку тренинга для офицеров, которые в будущем могут быть задействованы в учебных мероприятиях в качестве тренеров/преподавателей.

Цель семинара — общая наработка предложений по совершенствованию лечения от наркозависимости лиц, содержащихся в местах лишения свободы, с учетом опыта пенитенциарных учреждений исполнения наказаний Королевства Испания, а также разработка соответствующих программ для внедрения в исправительных учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

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