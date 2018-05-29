Сегодня 29 мая 2018 года, 16:00

НСЗУ заключает договоры с учреждениями первичной помощи: тариф для пациента составит 370 грн

На сайте Национальной службы здоровья Украины опубликовано первое объявление о заключении договоров между НСЗУ и учреждениями здравоохранения. Уже с июля 2018 года заведения, выполнившие все условия и заключившие договор с НСЗУ, будут получать финансирование по новому механизму. Об этом сообщается на сайте КМУ.

25 апреля с.г. правительство утвердило порядок заключения договора НСЗУ с учреждениями, а также его типовую форму.

Одна из важных предпосылок работы медучреждений со Службой — подключение к электронной системе здравоохранения. В системе должны быть места оказания медицинской помощи, уполномоченные лица и медицинские работники, которые будут привлечены к выполнению договора. Документооборот между НСЗУ и заведениями будет происходить в электронной форме.

Все требования к учреждениям оказания первичной помощи приняты отдельным постановлением. В частности, заведение должно быть оснащено в соответствии с табелем оснащения, иметь лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и т.п.

Порядок определяет список документов, которые заведение должно подать в НСЗУ, а также сроки, в течение которых Служба будет принимать или отклонять заявление заведения о подписании договора.

Сроки подачи заявлений заведений о заключении договоров в 2018 году определены в Порядке реализации государственных гарантий медицинского обслуживания. Так, учреждение, которое готово работать по новым правилам с 1 июля, должно подписать договор не позднее 5 июня 2018 года или не позднее 15 августа при условии работы с 1 октября.

Заведение может заключить договор с Национальной службой здоровья только при условии, что все другие учреждения первичной помощи города, района или ОТГ (в пределах одного бюджета) также подписали договор.

Напомним: НСЗУ будет оплачивать услуги учреждений по оказанию первичной помощи по принципу капитации. Капитация — это механизм оплаты медицинских услуг, когда заведение получает установленную сумму за каждого пациента независимо от того, обращается ли он за медицинскими услугами. Капитация оплачивается не из кармана пациента, а из общих налогов, которые он уплатил в государственный бюджет.

Базовый тариф пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К базовому тарифу применяются возрастные коэффициенты. Для ребенка в возрасте до 5 лет — коэффициент 4, то есть оплата педиатру составит 1480 грн за ребенка в год. Для детей от 6 до 17 лет определен коэффициент 2,2 — 814 грн. Для взрослых от 18 до 39 лет — коэффициент 1 (370 грн). Для взрослых от 40 до 64 лет — коэффициент 1,2 (444 грн), а для людей старше 65 лет — коэффициент 2 (740 грн).

К концу 2018 учреждения первичной медицинской помощи, которые начнут финансироваться по договору с Национальной службой здоровья, также будут получать по 240 грн за условного пациента, который теоретически проживает на территории обслуживания заведения, но еще не заключил декларацию о выборе врача. При этом от общего количества таких пациентов ежемесячно будут высчитываться люди, которые уже подписали декларации с врачами.

Ознакомиться с условиями подачи заявки на заключение договора можно сайте Национальной службы здоровья Украины по ссылке.