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Сегодня 29 мая 2018 года, 16:00

ГФС переподчинена напрямую правительству в обход Минфина — СМИ

Кабинет Министров Украины проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы Украины непосредственно правительству в обход Министерства финансов Украины, по аналогии с Госаудитслужбой.

Когда это решение будет юридически оформлено, то премьер «сможет управлять фискалами напрямую, отдельными поручениями, без лишних глаз и контроля», говорится в статье «Зеркало недели. Украина», передает Finclub.

По информации издания, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент КМУ, согласно которому Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, предоставляемых на рассмотрение правительством.

Сообщается, что Минфин будет обжаловать это решение в административном суде.

Напомним: 23 мая с.г. на заседании Кабинета Министров Украины случилась перепалка между министров финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Во время заседания Александр Данилюк в достаточно ультимативной форме потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого давно подано.