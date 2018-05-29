Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 мая 2018 года, 16:00

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ГФС переподчинена напрямую правительству в обход Минфина — СМИ

29 мая 2018 года Источник:Finclub

Кабинет Министров Украины проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы Украины непосредственно правительству в обход Министерства финансов Украины, по аналогии с Госаудитслужбой.

Когда это решение будет юридически оформлено, то премьер «сможет управлять фискалами напрямую, отдельными поручениями, без лишних глаз и контроля», говорится в статье «Зеркало недели. Украина», передает Finclub.

По информации издания, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент КМУ, согласно которому Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, предоставляемых на рассмотрение правительством.

Сообщается, что Минфин будет обжаловать это решение в административном суде.

Напомним: 23 мая с.г. на заседании Кабинета Министров Украины случилась перепалка между министров финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Во время заседания Александр Данилюк в достаточно ультимативной форме потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого давно подано.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 22 (1066) от 29/05/18 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 22 (1066)
Архив голосованийVox Populi

Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?

Ключевую

Совещательную

Косвенную

Никакую

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом