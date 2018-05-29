Сегодня 29 мая 2018 года, 14:18

GDPR day: настроен ли украинский бизнес изменять стандарты защиты данных?

25 мая с.г. в Европейском Союзе вступил в силу новый нормативно-правовой акт по защите приватности и конфиденциальности данных, известный как General Data Protection Regulation (GDPR или Регламент).

Скажу сразу: победных реляций о том, что украинцы озаботились GDPR-комплаенсом, не будет. В течение полугода в ходе разнообразных мероприятий и встреч я собирал мнения бизнеса по поводу GDPR. Различные позиции предпринимателей я бы обобщил следующим образом:

1. «Отрицание» и «гнев». Вполне ожидаемая реакция, т.к. любая компания не застрахована от того, что к ней на сайт не зайдет «случайный» гражданин ЕС. Исходя из этого, необходимо будет подстраиваться под требования GDPR. Второй тезис в пользу этой группы — никто пока не знает, как на практике будут исполняться решения о нарушении требований GDPR. Многие ведь наслышаны, как «легко» признаются в Украине решения иностранных судов или арбитражей. Таким образом, сторонники такой идеологии сознательно отрицают GDPR-комплаенс (и, соответственно, ничего не делают).

2. «Лучше что-то, чем ничего» . Обычно это происходит под давлением внешних обстоятельств — иностранные партнеры или заказчики требуют подписания договоров об обработке персональных данных и т.п. В таком формате бизнес обычно прорабатывает только юридическую, публичную часть GDPR-комплаенса. При этом технические меры, а также организационные (назначение офицеров по защите персональных данных либо представителя компании на территории ЕС) могут остаться без должного внимания. И здесь прослеживается размежевание: а) часть компаний будут работать над приведением своих внутренних процессов в соответствие с GDPR, и это неплохо; б) остальные примут риски ответственности по GDPR (или проигнорируют их) и будут работать, как и раньше, но, например, c новым пакетом документов на сайте и чуть более продвинутыми всплывающими окнами.

3. «Комплаенс-отличники». Оценку рисков и подготовку к GDPR начали достаточно давно (возможно, даже проводили комплаенс согласно предшественнице GDPR — директиве о защите персональных данных), причем обычно технические специалисты знают о новом Регламенте не меньше, чем привлеченный внешний консультант. Они точно изучили свои потоки данных и разработали внутренние регламенты в отношении персональных данных. Единственное, чего им, возможно, не хватает, — это инструктаж сотрудников-новичков. Но это уже история о жизни с GDPR, а не подготовки к нему.

4. «GDPR? Какой GDPR?». Обычно это компании, которые или вообще не знают, что такое регулирование есть, или заблуждаются по поводу его применимости к бизнесу вне ЕС. Как правило, это далекие от IT-клиенты (даже если у них есть сайт с продажами в ЕС). У них, понятное дело, если что-то и соответствует требованиям GDPR, то по стечению обстоятельств.

Денис Береговой, партнер, соучредитель Axon Partners