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LHS Discussion Hub: эксперты озвучили болевые точки в налоговых спорах

29 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

В ходе LHS Discussion Hub эксперты рассмотрели такие ключевые вопросы, как налоговый и судебный контроль за криптовалютными операциями, судебная практика в спорах о приостановлении регистрации и непринятии налоговых накладных, установление контролируемых лиц в рамках обращения в административные суды и последствия такого установления. В дискуссии участвовали: Лариса Антощук — руководитель практики разрешения налоговых споров KPMG Law, Сергей Коваленко — юрисконсульт ООО «Эпицентр К», Константин Пащенко — судья Окружного административного суда г. Киева, Наталья Блаживская — судья ВАСУ, доцент кафедры адвокатского мастерства и международной судебной практики Академии адвокатуры Украины.

«Как законодатель может помочь разгрузить суды от налоговых споров» — с такой темой выступил руководитель юридического отдела группы компаний Smile Development, помощник-консультант народного депутата Андрея Журжия Виталий Наконечный. Спикер подчеркнул, что украинское законодательство является хорошим регулятором, и юристы должны использовать все механизмы, которые оно предоставляет.

Также во время дискуссии руководитель юридического департамента PepsiCO в Украине Виктория Огрыза рассказала о возможности введения медиации в сфере налоговых споров с украинским бизнесом.

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