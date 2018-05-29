Сегодня 29 мая 2018 года, 14:18

Сообщено о подозрении сотруднице банка, причинившей ущерб учреждению на сумму 0,65 млн грн

Во Львовской области банковскому учреждению были причинены убытки на сумму более 650 тыс. грн из-за халатности работницы финучреждения.

«Сотрудники управления защиты экономики во Львовской области, следователи Галицкого отдела полиции при процессуальном руководстве Львовской местной прокуратуры № 1 разоблачили заведующую кассой отдела розничного бизнеса одного из банков Львова, бездействие которой привело к утрате банком значительной суммы средств», — говорится в сообщении, передает Finclub.

Правоохранители установили, что 42-летняя финансистка в течение 2013 года принимала заведомо поддельные заявления на выдачу наличности от имени клиентов банка, не убедившись, что они присутствуют в отделении, не идентифицировала их подписи и личность на основании паспортов или иных документов. Вследствие этого в кассе были сняты и присвоены денежные средства на общую сумму 655 400 грн.

В полиции отметили, что злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 367 (служебная халатность) УК. Его совершение наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 нмдг или без него.