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АО Barristers и ЮФ Evris подписали меморандум о сотрудничестве относительно представительства

29 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

АО Barristers и ЮФ Evris подписали меморандум о сотрудничестве относительно представительства в уголовном производстве.

Теперь клиенты юридической фирмы Evris смогут получить качественное сопровождение в сфере уголовного права и процесса, а клиенты АО Barristers будут иметь доступ к услугам в сфере хозяйственного права.

«Коллаборация — это ответ известных компаний мира на вызовы меняющегося настоящего. Мы поддерживаем этот тренд ради расширения возможностей для наших клиентов», — отмечается на сайте АО Barristers.

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