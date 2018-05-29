АО Barristers и ЮФ Evris подписали меморандум о сотрудничестве относительно представительства в уголовном производстве.
Теперь клиенты юридической фирмы Evris смогут получить качественное сопровождение в сфере уголовного права и процесса, а клиенты АО Barristers будут иметь доступ к услугам в сфере хозяйственного права.
«Коллаборация — это ответ известных компаний мира на вызовы меняющегося настоящего. Мы поддерживаем этот тренд ради расширения возможностей для наших клиентов», — отмечается на сайте АО Barristers.
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