В парламент внесены представления о привлечении к ответственности еще двух депутатов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и внес в Верховную Раду Украины представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Украины Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, сообщает сайт ГПУ.
Ознакомиться с документами можно по ссылке.
Известно, что представление в отношении г-на Колесникова насчитывает 10 страниц, а в отношении г-на Вилкула — 21 страницу.
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