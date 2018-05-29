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Сегодня 29 мая 2018 года, 19:25

В парламент внесены представления о привлечении к ответственности еще двух депутатов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и внес в Верховную Раду Украины представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Украины Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, сообщает сайт ГПУ.

Ознакомиться с документами можно по ссылке.

Известно, что представление в отношении г-на Колесникова насчитывает 10 страниц, а в отношении г-на Вилкула — 21 страницу.