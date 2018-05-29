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Дело «третьяковского вандала»: россиянину грозит приговор за порчу картины

«Третьяковскому вандалу» грозит три года тюрьмы, пишет Pravo.ru. Издание со ссылкой на российские медиа сообщает о юридических аспектах скандального события из сферы культуры.

Инцидент произошел 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее: мужчина разбил металлическим столбиком ограды стекло и порвал холст в трех местах. Ущерб, нанесенный картине, оценивают в 500 000 руб. «Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел в буфет, выпил 100 граммов водки. Водку не пью — вот и накрыло», — сообщил задержанный нарушитель.

По статье, которая возбуждена после нападения мужчины на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», нарушителю может грозить штраф до 3 млн руб. или лишение свободы сроком до трех лет. В Министерстве культуры России настаивают на максимально строгом наказании.

Самые сложные места картины уцелели, это руки и лица героев. Однако вандал задел фигуру убитого царевича в центре полотна. Сейчас картину сняли с экспозиции.

Дело возбудили по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), наказание по ней может достигать штрафа до 3 млн руб. или лишения свободы до трех лет.

Как сообщает ТАСС, Министерство культуры будет настаивать на максимально жестком наказании для вандала. «Прошу донести позицию Министерства культуры по этому вопросу. Министерство культуры РФ настаивает на максимально жестком, максимально суровом наказании для этого человека», – цитирует службу первый замминистра культуры Владимир Аристархов.

Это не первое нападение на картину «Иван Грозный и сын его Иван». Она уже подвергалась атаке в 1913 году, так что Репину пришлось буквально перерисовывать центральную часть картины заново.